「想看好東西嗎？」 美女廚娘傳裸照色誘學生愛愛遭逮捕

在康乃狄克州一所學校餐廳擔任廚娘的羅薩福特，因涉嫌色誘未成年學生與之發生性關係遭警方逮捕。（圖翻攝自推特）

2023/03/08 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國康乃狄克州一所學校餐廳的廚娘因涉嫌色誘未成年學生與之發生性關係遭警方逮捕。消息曝光後，引發當地社會熱議。

根據《每日郵報》7日報導，現年31歲的羅薩福特（Andie Paige Rosafor）在新費爾菲爾德（New Fairfield）一所學校的餐廳擔任廚娘，今年1月17日被舉報與學生有不正當關係，警方隨即展開調查。

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據悉，在被舉報前過去6個月時間內，羅薩福特看上一名14歲男學生，主動透過社群Snapchat和IG私訊該名學生，詢問對方「想看點好東西嗎」，當學生以為羅薩福特傳錯人時，就收到一張羅薩福特的裸照，就這樣2人在網上調情、互傳不雅照。

直到有次這名學生參加朋友聚會，中途突然離開，再回來後朋友發現少年表現不對勁，追問下才知道他被羅薩福特約出去，2人在車上發生性關係。事發後2天，該學生內心對這件事情感到「非常奇怪且內疚」，於是向父母全盤托出，此事才曝光。

羅薩福特上個月被警方依性侵、引誘未成年發生性行為等罪逮捕並坦承罪行，之後以10萬美元（約新台幣307萬）保釋，保釋條件為不得與親生小孩以外的未成年人接觸。而這起事件曝光後，羅薩福特辭去學生餐廳廚娘的工作，而她將於本月23日出庭受審。

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