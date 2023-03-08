有片！休旅車失控衝向咖啡廳 男子險成肉醬

美國有位播客在休斯頓咖啡廳錄製採訪影片，才剛說「這裡面好安靜」，幾秒後外面有1輛休旅車失控打滑，狠狠撞向咖啡廳的落地窗，驚悚過程全被錄下來。（取自YouTube/@nathanreeves）

2023/03/08 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕驚悚一瞬間！美國有位播客（podcaster）上週六在休斯頓的咖啡廳錄製採訪影片，他才剛說「這裡面好安靜」，幾秒後外面有1輛休旅車失控打滑，狠狠撞向咖啡廳的落地窗，玻璃全碎，這段驚悚的意外也全程被錄下來。

《美聯社》報導，當時這位播客Nathan Reeves在咖啡廳拍影片，採訪1位攝影師，而這輛失控雪佛蘭休旅車撞向咖啡廳的落地窗，正好就在Nathan Reeves他們正後方。影片中可看到，意外發生瞬間，Nathan Reeves整個人立刻跳起來，一旁的攝影師也嚇傻。

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Nathan Reeves接受採訪指出，「好險沒有人受傷，不過一開始我真的嚇壞了！腎上腺素爆發。」事後Nathan Reeves也將整段過程上傳他的YouTube頻道，才幾天點閱就破萬；而這位攝影師也說，「事後越想越不對勁，因為這起意外有機會導致更不堪設想的後果。」

據悉，休斯頓警方表示，這輛雪佛蘭載了2個人，而女駕駛闖紅燈，先是擦撞到1輛福特休旅車，緊接著衝向這間咖啡廳，當時店內有十幾個人，所幸無人傷亡。

這輛失控雪佛蘭休旅車撞向咖啡廳的落地窗，正好就在Nathan Reeves他們正後方。（取自YouTube/@nathanreeves）

Nathan Reeves指出，「好險沒有人受傷，不過一開始我真的嚇壞了！腎上腺素爆發。」（取自YouTube/@nathanreeves）

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