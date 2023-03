孟加拉首都商業樓驚傳爆炸！已知至少15死、逾140傷

2023/03/07 22:58

〔即時新聞/綜合報導〕孟加拉首都達卡(Dhaka)週二(7日)驚傳一棟商業樓發生爆炸,目前已知造成至少15人身亡,140多人受傷,隨著救援工作持續,死傷人數恐將再攀升。

綜合外媒報導,達卡古里斯丹區(Gulistan)一棟5層樓商業樓7日下午4點50分(台灣時間晚間6點50分)左右發生爆炸案,旁邊一座7層樓建築也被波及,從網上曝光的影像畫面可以看到現場一片狼藉,得以想見事發當下爆炸威力之大。

據稱,最新傷亡報告顯示至少有15人身亡,超過140人受傷;《達卡論壇報》(Dhaka Tribune)稱至少16人罹難,目前官方尚未統一數字,隨搜救行動持續,死傷數將繼續攀升。警方初步認為這是一起意外,但不排除遭到蓄意攻擊的可能,將進一步投入調查。

At least 15 dead, 108 injured in blast in #Dhaka. Bomb disposal squad on spot to find cause of blast. 11 fire engines deployed to rescue injured. Blast apparently on 3rd floor of 55-storey building full of shops and bank branches in crowded Gulistan area. #Bangladesh #BREAKING pic.twitter.com/h1wJIlUbbx