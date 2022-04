蘇丹達佛地區25日爆發一起衝突,造成至少168人身亡。(推特)

2022/04/25 19:56

〔即時新聞/綜合報導〕受到蘇丹軍方去年10月發動政變影響,該國暴力衝突事件不斷增加。當地一個援助組織今天(25日)表示,有2個敵對武裝團體24日於蘇丹西部達佛地區(Darfur)爆發衝突,造成至少168人喪生。

綜合外媒報導,達佛地區錯綜複雜的民族和種族矛盾,導致該地區原本暴力衝突就不斷,自從去年該國發生政變,達佛流血衝突隨之激增。當地獨立援助組織「達佛難民及流離失所者協調總處」(General Coordination for Refugees and Displaced in Darfur)發言人雷加爾(Adam Regal)指出,最新一起衝突發生在西達佛的克林克(Krink),目前已知至少168死,98傷。

據悉,這起衝突起因於當地2名阿拉伯人因不明原因被殺害後,所屬部落武裝團體為報復,攻擊非阿拉伯少數民族馬撒利特人(Massalit)的村落,進而引爆雙方衝突。

