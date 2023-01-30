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    巴基斯坦清真寺遭自殺炸彈攻擊 至少28死150傷

    巴基斯坦一座清真寺30日發生爆炸，造成嚴重死傷。（法新社）

    巴基斯坦一座清真寺30日發生爆炸，造成嚴重死傷。（法新社）

    2023/01/30 18:43

    首次上稿 01/30 18:18
    更新時間 09/12 18:43

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦西北部柏夏瓦市（Peshawar）一座清真寺今天（30日）驚傳大爆炸，由於意外發生當下有不少穆斯林在現場，這起爆炸造成多人死傷。《BBC》指出，目前已知至少28人身亡、150人受傷。

    綜合外媒報導，30日下午1點40分（台灣時間30日下午4點40分）左右，與阿富汗接壤的開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）首府柏夏瓦市一座清真寺發生爆炸案。當地警方透露，這是一起自殺炸彈攻擊，有目擊者宣稱看到有炸彈客趁著信徒在禱告時引爆身上的炸彈。

    據悉，案發當下有大量穆斯林在清真寺內，劇烈爆炸導致清真寺的屋頂倒塌，現場陷入恐慌，尖叫聲四起，網傳畫面也能看到大批信徒驚慌逃竄。該清真寺已被警方拉上封鎖線，已知至少28死150傷，多人重傷。

    目前尚未有極端組織承認這場襲擊，但土耳其《每日晨報》（Daily Sabah）指出，此次炸彈恐攻嫌疑最大的是巴國極端組織「巴基斯坦神學士」（Tehrik-i-Taliban Pakistan），因該組織過去曾犯下類似爆炸攻擊，且多次發動叛亂，想跟阿富汗的神學士一樣推翻政府建立政權。

    巴基斯坦一座清真寺30日發生爆炸，造成嚴重死傷。（圖翻攝自推特）

    巴基斯坦一座清真寺30日發生爆炸，造成嚴重死傷。（圖翻攝自推特）

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