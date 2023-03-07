抗中保台！華爾街日報：美軍要雙線作戰 缺一不可

美軍陸戰隊去年3月在美軍組建陸戰隊濱海作戰團，將成為對解放軍正面作戰的部隊。圖為美陸戰隊2019年在美澳「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合軍事演習中，模擬兩棲攻擊。（取自美軍陸戰隊官網）

2023/03/07 19:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國積極建立侵略型的軍事能力，對台灣與周邊國家構成重大威脅。美軍5年來因應與中國、俄羅斯競爭的新局，調整思維，焦點轉向保衛台灣。不過美國現役將領示警，美軍要保衛台灣，「雙線作戰」缺一不可，美國除了調整作戰思維外，還要投入更多的資源，方能強化保台戰力。

《華爾街日報》推出系列報導，檢視美軍進入大國衝突新紀元面臨的挑戰，6日刊出的第1篇從美國空軍將領希諾特（Clint Hinote）的視角，呈現美軍準備不足的前因與後果，指出美國經歷十餘年反恐戰爭後，2018年起才又把重心轉回因應與俄中的「大國競爭」新局。

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文中指出，防止中國犯台對美國來說挑戰重重。五角大廈官員斷定，如在中國攻克後試圖奪回台灣，美國將陷入漫長戰爭，且可能促使中國動用核武。美國必須展現有能力防止北京奪台，現任總統拜登政府去年發表的國防戰略列有這項要求。

時間回到2019年，從巴格達調回華府的中將希諾特，藉負責督導空軍未來作戰的職權，組織過一場機密兵推，模擬共軍犯台並評估兩支美軍介入作戰的表現。一支是完全由遠程轟炸機和飛彈組成的「外線部隊」，另一支是由機艦和地面部隊組成、要在中方機艦及飛彈範圍內作戰的「內線部隊」。

他指出，兵推結果顯示，沒法單靠外線或內線取勝，「要保護台灣與日本，雙線戰力缺一不可，自此之後我們的兵推、模擬，都是為驗證雙線結合的效果」。

美方自此不斷模擬、試驗以得出最佳配方。五角大廈參謀聯席會議近期兵推顯示，2020年代末期台海如爆發衝突，美國可阻礙中國武力犯台，但雙方人員死傷慘重。這次兵推假定美國將掌握新武器、戰術，並採用五角大廈目前籌劃軍事部署帶來的優勢。

美軍陸戰隊因應未來戰爭型態，已摒棄戰車並轉型為海上步兵部隊，可從西太平洋小島攻擊中國艦艇。在近岸作戰且將配備反艦飛彈的全新陸戰隊濱海作戰團，預定2025年駐紮日本沖繩。

此外，美國陸軍電子戰、短程防空及工程能力，因預算壓力與反恐戰爭而減弱後，正在發展能攻擊更遠方目標的新一代武器系統，計劃今年秋季部署新式極音速飛彈，但要取得太平洋地區部署權，才能在對付中國上發揮用途。

報導寫道，美軍能力仍勝過主要對手，中國在提升大規模兩棲攻擊能力上面臨障礙，俄軍弱點在烏克蘭展露無遺。但美軍即使擴大使用菲律賓、日本境內基地且分散部署，保衛台灣仍需要部隊大老遠開赴中國攻擊範圍內作戰，而且美軍為新世局研製的許多尖端武器要到2030年代才能到位，而中國可能在此之前先下手遂行目的。

希諾特坦言，美軍轉型步伐有時不盡理想，爭取預算也時常吃虧，「現在的緊迫感更深，但我們知道這段路還要走多遠」。

2022年1月22日，美國海軍卡爾文森號（USS Carl Carl Vinson）與林肯號（USS Abraham Lincoln）兩艘航空母艦，率打擊群在台灣以東的菲律賓海，與日本海上自衛隊的軍艦舉行聯合演習。（取自美國海軍官網）

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