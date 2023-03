奇葩組合 俄軍甲車裝海軍艦炮

2023/03/06 16:01

〔記者吳哲宇/台北報導〕真的有這麼缺?近期關於俄軍MT-LB運兵裝甲車搭載海軍艦炮的影片在烏克蘭的俄羅斯佔領區被錄下並廣為流傳,其突兀的模樣再次讓俄軍成為笑柄。

根據俄羅斯軍聞網站「MILITARY REVIEW」報導,此種版本並非個位數的試作版,根據照片和影片顯示,已有成批的組合被列車載往前線,並且這些照片和影片都是在烏克蘭的俄羅斯佔領區拍下的。

請繼續往下閱讀...

MT-LB運兵車是蘇聯於60年代末研製、70年代初裝備部隊的一種多用途履帶式裝甲車。它既可作裝甲人員輸送車、通信指揮車,又可作運貨車、雷達車和炮兵牽引車等。鑒於它的造價低、機動性能好,故在一般條件下可代替BTR-50裝甲運兵車。同時由於它的重量輕、越野性能好,尤其適用於雪地和北部泥濘沼澤地區,其車輛可搭載11名士兵。

而此次MT-LB運兵車搭載的海軍艦炮,則是蘇聯的2M-3M 25公厘高射平射兩用速射砲,則是蘇聯於二戰末期研製的海軍艦炮,於1953年服役。初期為開方式砲塔,後期則加裝防護殼及砲架變為封閉式,最大射程,2.8公里,最大射速每分鐘450發,但屬於機械產品,需要兩人手動進行操作。而不管是MT-LB還是海軍艦砲,兩者都是古董組合。

在現代雖然就火力而言可能可以用於前線後方進行防空任務,但其機械式手動操作原理是否能讓它應付快速的飛行器則令人懷疑。同時,如此高的砲塔會讓裝甲車完全失去隱蔽性,從而讓敵方變得更容易發現。

MT-LBs with 2M-3M 25mm AA Guns being picked up from Vladivostok (Far East Russia) pic.twitter.com/YI45tXCqgO