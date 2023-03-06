為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    奇葩組合 俄軍甲車裝海軍艦炮

    俄軍「新型」老古董被載往前線。（圖片擷取自推特@elskorpione）

    俄軍「新型」老古董被載往前線。（圖片擷取自推特@elskorpione）

    2023/03/06 16:01

    〔記者吳哲宇／台北報導〕真的有這麼缺？近期關於俄軍MT-LB運兵裝甲車搭載海軍艦炮的影片在烏克蘭的俄羅斯佔領區被錄下並廣為流傳，其突兀的模樣再次讓俄軍成為笑柄。

    根據俄羅斯軍聞網站「MILITARY REVIEW」報導，此種版本並非個位數的試作版，根據照片和影片顯示，已有成批的組合被列車載往前線，並且這些照片和影片都是在烏克蘭的俄羅斯佔領區拍下的。

    MT-LB運兵車是蘇聯於60年代末研製、70年代初裝備部隊的一種多用途履帶式裝甲車。它既可作裝甲人員輸送車、通信指揮車，又可作運貨車、雷達車和炮兵牽引車等。鑒於它的造價低、機動性能好，故在一般條件下可代替BTR-50裝甲運兵車。同時由於它的重量輕、越野性能好，尤其適用於雪地和北部泥濘沼澤地區，其車輛可搭載11名士兵。

    而此次MT-LB運兵車搭載的海軍艦炮，則是蘇聯的2M-3M 25公厘高射平射兩用速射砲，則是蘇聯於二戰末期研製的海軍艦炮，於1953年服役。初期為開方式砲塔，後期則加裝防護殼及砲架變為封閉式，最大射程，2.8公里，最大射速每分鐘450發，但屬於機械產品，需要兩人手動進行操作。而不管是MT-LB還是海軍艦砲，兩者都是古董組合。

    在現代雖然就火力而言可能可以用於前線後方進行防空任務，但其機械式手動操作原理是否能讓它應付快速的飛行器則令人懷疑。同時，如此高的砲塔會讓裝甲車完全失去隱蔽性，從而讓敵方變得更容易發現。

    蘇製MT-LB多用途裝甲車和蘇製2M-3M 25公厘艦砲的組合。（圖片擷取自推特@elskorpione）

    蘇製MT-LB多用途裝甲車和蘇製2M-3M 25公厘艦砲的組合。（圖片擷取自推特@elskorpione）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》烏軍改造「龍捲風」火箭 射程比海馬斯更遠！
    2023/03/05 10:24

    軍情動態》烏軍改造「龍捲風」火箭 射程比海馬斯更遠！
    勿軍援俄國 澳、德外長G20會議場邊面告秦剛「做正確的事」
    2023/03/03 16:08

    勿軍援俄國 澳、德外長G20會議場邊面告秦剛「做正確的事」

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油
    影片曝光！ 俄軍裝甲車部隊 被反裝甲地雷一一摧毀
    2023/03/02 14:21

    影片曝光！ 俄軍裝甲車部隊 被反裝甲地雷一一摧毀
    軍武新知》工兵們的夢想 德國公司推出遙控架橋車
    2023/02/20 10:35

    軍武新知》工兵們的夢想 德國公司推出遙控架橋車
    反制伊朗無人機 立陶宛向烏克蘭援助36門波佛斯高射砲
    2023/02/14 11:03

    反制伊朗無人機 立陶宛向烏克蘭援助36門波佛斯高射砲
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播