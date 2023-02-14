為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    反制伊朗無人機 立陶宛向烏克蘭援助36門波佛斯高射砲

    圖為波佛斯L70 40公厘高射砲（圖片擷取自@NOELreports）。

    圖為波佛斯L70 40公厘高射砲（圖片擷取自@NOELreports）。

    2023/02/14 11:03

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗為繞過國際制裁，向俄羅斯軍售「見證者-136」自殺式無人機，並在俄羅斯境內建立生產線，預估至少生產6,000架無人機。

    根據軍聞網站「MilitaryLeak」報導，立陶宛國防部長阿維達斯-亞努索斯卡斯（Arvydas Anusauskas）於記者會上表示，「作為軍援烏克蘭的一部分，我們將向烏克蘭提供36門防空砲及其彈藥，以對抗見證者等無人機」。

    這些36門波佛斯L70 40公厘防空砲已在立陶宛軍隊除役，立陶宛將培訓烏克蘭教官，再由教官訓練士兵。因為波佛斯向來以堅固耐用聞名，且並非進行前線防空，所以這樣長期訓練的模式有助於提升士兵素質並建立部隊，立陶宛計劃於本年度內，訓練至少1,600名烏克蘭士兵。

    波佛斯防空炮射程達12.5公里，射速每分鐘330發，可有效摧毀視距內的無人機、直升機及慢速飛機。瑞典對於世界第一款防空砲，英製的QF砰砰炮性能並不滿意，在一戰後開始研發，但其過程不順利，直到納粹德國克虜伯收購其製造商三分之一股權後才順利研發。波佛斯射速快、機械運作堅固耐用，推出陸用型版本後大受歡迎，二戰前夕所有歐洲國家都是其用戶。

    波佛斯L70型則是L60型的第二代產品，射程與射速皆有提高，雖然是二戰後的產物，但其堅固耐用又便宜的特點，現在仍有許多國家服役，瑞典的CV90裝甲戰鬥車與南韓陸軍的K21步兵戰車便是其用戶。美國則對其仿製，運用在AC-130空中砲艇機上。我國也有防空自砲車型及拖曳型進行機場防衛。

    而現代戰爭中應對速度較慢、價格低廉、成群攻擊的小型無人機，波佛斯防空炮反而成為防空優勢，無須用昂貴飛彈擊落無人機。而此次烏克蘭接收的拖曳型，預計將駐守在各地機場、電力或其他基礎設施，來防範自殺無人機的攻擊。

    我國M42砲車（國防部提供）。

    我國M42砲車（國防部提供）。

    海用型40快砲，海軍與海巡皆有採用。（圖為資料照）

    海用型40快砲，海軍與海巡皆有採用。（圖為資料照）

    美國自由級濱海戰鬥艦上新一代的波佛斯砲。（圖片擷取自DVIDS）

    美國自由級濱海戰鬥艦上新一代的波佛斯砲。（圖片擷取自DVIDS）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    抗擊俄軍 烏軍自製自走砲即將交付
    2023/02/13 13:09

    抗擊俄軍 烏軍自製自走砲即將交付
    軍武新知》英「挑戰者3」戰車完成關鍵防禦審查 進度超前即將動工
    2023/02/13 11:18

    軍武新知》英「挑戰者3」戰車完成關鍵防禦審查 進度超前即將動工

    112年度期交所模擬交易競賽報名開跑
    俄對烏發動「大量」空襲 飛彈還曾取道第三國？
    2023/02/10 18:47

    俄對烏發動「大量」空襲 飛彈還曾取道第三國？
    澤倫斯基二次出訪 尋求軍援
    2023/02/09 05:30

    澤倫斯基二次出訪 尋求軍援

    直播全認了！網嗨翻：飛龍13年都沒變
    軍武百科》AS-90自走砲機動精準 烏軍砲兵抵英國接受訓練
    2023/02/08 13:01

    軍武百科》AS-90自走砲機動精準 烏軍砲兵抵英國接受訓練
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播