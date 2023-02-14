反制伊朗無人機 立陶宛向烏克蘭援助36門波佛斯高射砲

圖為波佛斯L70 40公厘高射砲（圖片擷取自@NOELreports）。

2023/02/14 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗為繞過國際制裁，向俄羅斯軍售「見證者-136」自殺式無人機，並在俄羅斯境內建立生產線，預估至少生產6,000架無人機。

根據軍聞網站「MilitaryLeak」報導，立陶宛國防部長阿維達斯-亞努索斯卡斯（Arvydas Anusauskas）於記者會上表示，「作為軍援烏克蘭的一部分，我們將向烏克蘭提供36門防空砲及其彈藥，以對抗見證者等無人機」。

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這些36門波佛斯L70 40公厘防空砲已在立陶宛軍隊除役，立陶宛將培訓烏克蘭教官，再由教官訓練士兵。因為波佛斯向來以堅固耐用聞名，且並非進行前線防空，所以這樣長期訓練的模式有助於提升士兵素質並建立部隊，立陶宛計劃於本年度內，訓練至少1,600名烏克蘭士兵。

波佛斯防空炮射程達12.5公里，射速每分鐘330發，可有效摧毀視距內的無人機、直升機及慢速飛機。瑞典對於世界第一款防空砲，英製的QF砰砰炮性能並不滿意，在一戰後開始研發，但其過程不順利，直到納粹德國克虜伯收購其製造商三分之一股權後才順利研發。波佛斯射速快、機械運作堅固耐用，推出陸用型版本後大受歡迎，二戰前夕所有歐洲國家都是其用戶。

波佛斯L70型則是L60型的第二代產品，射程與射速皆有提高，雖然是二戰後的產物，但其堅固耐用又便宜的特點，現在仍有許多國家服役，瑞典的CV90裝甲戰鬥車與南韓陸軍的K21步兵戰車便是其用戶。美國則對其仿製，運用在AC-130空中砲艇機上。我國也有防空自砲車型及拖曳型進行機場防衛。

而現代戰爭中應對速度較慢、價格低廉、成群攻擊的小型無人機，波佛斯防空炮反而成為防空優勢，無須用昂貴飛彈擊落無人機。而此次烏克蘭接收的拖曳型，預計將駐守在各地機場、電力或其他基礎設施，來防範自殺無人機的攻擊。

我國M42砲車（國防部提供）。

海用型40快砲，海軍與海巡皆有採用。（圖為資料照）

美國自由級濱海戰鬥艦上新一代的波佛斯砲。（圖片擷取自DVIDS）

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