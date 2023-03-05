槓上俄羅斯！ 摩爾多瓦宣布羅馬尼亞語為官方語言

該法案由親西方的總統桑杜（見圖）領導的執政黨行動與團結黨（PAS）提出，101位國會議員中的56位投了贊成票。（路透資料照）

2023/03/05 16:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄衝突戰況激烈，鄰近的摩爾多瓦也深陷危機，日前還傳出俄羅斯正策劃在該國發動政變。據自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL）報導，摩爾多瓦國會通過議案，決定羅馬尼亞語為官方語言，將摩爾多瓦語從官方立法中刪除，改為羅馬尼亞語。這是與俄羅斯明顯的決裂，會加劇俄羅斯對德涅斯特河沿岸爆發衝突的恐懼。

摩爾瓦多是位於羅馬尼亞和烏克蘭之間的東歐內陸國，也是歐洲唯一沒有與俄羅斯接壤的前蘇聯國家。1990年，摩爾多瓦最高蘇維埃通過共和國主權宣言後，操俄語人口占多數的德涅斯特河左岸地區反對摩爾多瓦從蘇聯獨立，並於當年9月自行宣布成立「聶斯特河沿岸共和國」（Transnistria），但未獲得國際社會普遍承認。

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報導稱，前述法案由親西方的總統桑杜（Maia Sandu）領導的執政黨行動與團結黨（PAS）提出，在101席議員組成的國會中獲得56位議員的過半贊成票。「羅馬尼亞語」一詞旨在取代憲法和所有​​官方文件中目前使用的「摩爾多瓦語」、「官方語言」、「國家語言」和「母語」等用詞。

摩爾多瓦和羅馬尼亞的主體民族相同，而前總統多東（Igor Dodon）等親俄人士希望保留官方語言名稱為「摩爾多瓦語」，儘管「摩爾多瓦語」實際上並不被視為一種語言。

「摩爾多瓦語」被認為是政治的產物，該國憲法中提到的「摩爾多瓦語」與羅馬尼亞語其實是同一種語言，當該國在蘇聯控制下時，官方語言才被更名為「摩爾多瓦語」，而超過80%的摩爾多瓦人以羅馬尼亞語為母語，並認為自己說的不是摩爾多瓦語，而是羅馬尼亞語。

羅馬尼亞語屬於印歐語系羅曼語族。2017年摩爾多瓦憲法法庭即裁定，1991年獨立宣言中使用的「羅馬尼亞語」一詞在法律上優先於憲法中使用的「摩爾多瓦語」。

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