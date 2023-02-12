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    俄謀劃摩爾多瓦政變！ 烏國安高層示警： 車臣部隊恐介入

    車臣領導人卡德羅夫麾下在俄烏戰場助陣的子弟兵屢屢「擺拍」造假鬧笑話，被外媒封為「抖音軍」（TikTok Force）。（路透）

    車臣領導人卡德羅夫麾下在俄烏戰場助陣的子弟兵屢屢「擺拍」造假鬧笑話，被外媒封為「抖音軍」（TikTok Force）。（路透）

    2023/02/12 22:06

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄烏戰場為俄軍助陣的車臣部隊屢屢「擺拍」造假，被譏諷是「抖音軍」（TikTok Force）。「抖音軍」近來在前線「銷聲匿跡」，「發片量」也大幅減少，引發揣測。烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）示警，俄羅斯正策劃在摩爾多瓦發動政變，車臣部隊可能將捲入其中。

    據《烏克蘭真理報》報導，丹尼洛夫11日受訪時表示，烏克蘭情報部門已警告摩爾多瓦，俄羅斯聯邦希望在不久的將來在摩爾多瓦發動政變，而為了推翻摩爾多瓦政府，克里姆林宮可能會讓車臣部隊參與進來。

    他指出，摩爾多瓦現在正在加強其權力集團，以對抗俄羅斯在該國發動政變的計畫。

    摩爾多瓦是與烏克蘭接壤的東歐內陸國，也是前蘇聯加盟共和國，人口約250萬，目前國內遭逢通貨膨脹、烏克蘭難民大量湧入及能源危機等問題所苦。

    在丹尼洛夫發出上述警告的前一天，由總理加夫里利策（Natalia Gavrilita）領導的摩爾多瓦親西方政府，在掌權18個月後，於10日宣布辭職、解散。

    就在加夫里利策宣布辭職前，才傳出俄羅斯「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈越過烏克蘭與摩爾多瓦邊界，該國隨即傳召俄羅斯大使表達抗議。

    此外，烏克蘭總統澤倫斯基9日透露，烏國截獲俄羅斯情報單位要「摧毀」摩爾多瓦的計畫，這項說法如今獲得摩爾多瓦情報機構證實。

    烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）示警，莫斯科策劃在摩爾多瓦發動政變。（美聯社）

    烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）示警，莫斯科策劃在摩爾多瓦發動政變。（美聯社）

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