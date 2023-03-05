日將打造「不完全依賴美國」的打擊能力 學者：中國是最大推手

日相岸田文雄近日在國會表示，將打造日本擁有「不完全依賴美國」的打擊能力。（美聯社）

2023/03/05 16:45

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美國之音》（VOA）5日報導，針對日本首相岸田文雄近日在國會表示，將打造「不完全依賴美國」的打擊能力，日本學者認為，強化防衛自立是日本朝野共識，而中國則是日本開始轉變的最大推手。

岸田文雄1日向參院預算委員會表示，以往日本自衛隊作為「盾」、美軍作為「矛」的職責分工可能發生變化，今後將設想不再完全依賴美國的打擊能力。

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對此，前日本防衛研究所研究室長、日本安全保障戰略研究所理事長高井晉認為，日本已逐漸脫離對美軍的高度依賴，走向更高的防衛自主性，近因自然是烏俄戰爭影響，考慮到中國可能作出的反應，使得日本習得必須擁有自我防衛能力的教訓。

高井晉繼續說明，中國對俄侵烏幾乎沒有任何批評，因為中國從根本上認為，若普廷就這樣奪取烏國領土，世界其他國家也沒有太大反擊的話，那麼中國奪取他們聲稱擁有主權的台灣就更順理成章。中國一旦對台灣發動攻擊，最危險的就是日本，屆時自衛隊不只需要支持出兵護衛台灣的在日美軍，更要保衛日本領土不受戰火波及，應該要擁有更高的反擊能力，讓中國不敢輕易發動戰爭。

日中關係專家、台灣綠洲文教基金會執行長謝文生表示，前日相安倍晉三提出「印太戰略」，可當作日本防衛戰略朝向自主發展的起始點。安倍曾指出，烏克蘭展現出的強韌及國際社會對烏國態度的變化，都對日本產生相當刺激，讓日本國民意識到「唯有展現出自救意願的國家，才能獲得其他國家協助」的道理，進而認真檢討大幅提升自我防衛能力。

謝文生認為，日本長久以來擔心，萬一「日本有事」，美國究竟會展現多少防衛日本的決心？但烏俄戰爭之後，日本執政黨自民黨決定，與其猜測美國會不會或究竟會出多少力防衛日本，不如先「自立自救」。這個轉變背後最大的推手，無疑是企圖以武力改變東亞現狀的中國。

高井晉進一步提到，隨著日本周邊緊張局勢急速升溫，民意根本不容許在野黨反對強化防衛政策，尤其中國已頻繁侵擾尖閣諸島（釣魚台列嶼）與台灣，若真的發生戰爭，美、英等其他國家沒辦法及時支援，那麼日本靠自己的力量捍衛國土足夠嗎？他認為，若在野黨反對強化日本的防衛戰略和防衛建設，遲早會失去民意支持。

高井晉直言，岸田內閣這次明確表示反對以武力改變現狀，並落實在預算案中，可說向中國傳遞一個訊息，即日本將以一己之力挺身而出，不再完全依賴美國來抵抗中國威脅。

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