美控中國擬供武俄羅斯 CNBC：最初情報由俄官員提供

俄國總統普廷（左）與中國國家主席習近平（右），在國際間被視為戰略盟友。（路透）

2023/03/04 16:54

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國財經新聞頻道《CNBC》3日披露，美方研判中國考慮向俄羅斯提供致命武器的情報，最初是由俄國政府官員所提供，之後美方花費數週從其他情報來源驗證消息，而盟友也有提供額外情報。

報導引述一名現任及一名前任美國官員指出，多個情報來源顯示，中國考慮向俄國提供彈藥、火砲在內的致命武器，此舉可能讓烏俄戰爭的態勢轉向對俄國有利的方向，引起拜登政府警戒。

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華府一名資深官員直言，俄軍一旦獲得中國支援的武器或平台，將在軍事上更具能力及殺傷性，「這對烏克蘭人很不妙。」

據了解，最初的情報對於中國考慮向俄國提供什麼樣的系統或設備是含糊不清的，包括中方是否可能提供現有商業無人機以外的無人機。一名美國官員坦言，關於中國有多麼認真看待這個舉動，拜登政府內部的信心程度不一。

事實上，拜登政府內部對於是否應該解密及公開情報來源曾有過討論，但官員決定至少現在不要公開，一來是因為情報來源的敏感性，二來是拜登政府希望藉由喊話阻止中國實際採取行動的策略，目前看來是奏效的。

一名美方高官繼續提到，華府知道美中無法在某些議題意見一致，但希望在烏克蘭問題上，美中能站在同樣的立場。換言之，拜登政府希望中國認知到的一點就是，「俄國殺害無辜烏克蘭人民是不行的，而且沒有任何一方應該協助俄國這麼做。」

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