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    「車臣抖音王」遭下毒？敗腎？ 傳卡德羅夫健康亮紅燈

    車臣領導人卡德羅夫傳出健康亮紅燈。（翻攝自德國《圖片報》網頁）

    車臣領導人卡德羅夫傳出健康亮紅燈。（翻攝自德國《圖片報》網頁）

    2023/03/05 16:11

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯知名「網紅」、車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）2月21日缺席普廷總統的國情咨文演說，引發揣測。德國大報《圖片報》（Bild）援引消息人士報導，卡德羅夫不但染上毒癮，還可能罹患嚴重腎臟疾病，而他疑因中毒而信不過莫斯科的醫生，已求助外國名醫救治。

    報導稱，幾個月來，體重暴增，面色陰沉，在視訊影片經常睜不開眼睛。根據流亡海外的車臣分離主義政府領導人扎卡耶夫（Akhmed Zakayev）獲悉的消息，卡德羅夫病了，而且已經染上了毒癮。他聲稱某種能量藥丸使得這位車臣領導人「體力過於旺盛」。

    哈薩克記者馬塔諾夫（Azamat Maytanov）也援引自己消息來源的話稱，卡德羅夫出現嚴重腎臟問題，而求助阿拉伯聯合大公國首席腎病學家沙哈特（Yasin Ibrahim El-Shahat）為他診治。馬塔諾夫在他的Telegram頻道中寫道，擁有30年行醫經驗的沙哈特已抵達車臣首府格洛茲尼，的專長領域是腎臟學、透析、移植、腎小球腎炎和急性腎功能衰竭。

    據說卡德洛夫情況非常糟糕。根據馬塔諾夫引用的其他消息人士的消息，卡德羅夫可能中毒了，因此，他不相信莫斯科的醫生。由於生病，卡德羅夫沒有出席普廷在克里姆林宮舉行的國情咨文演說。

    另據《俄新社》（RIA）報導，普廷日前接見了卡德羅夫的長子阿赫馬特．卡德羅夫（Akhmat Kadyrov）。對此，烏克蘭官員在推特上評論說，這是20年來首次由卡德羅夫之外的人代表車臣共和國晉見普廷。

    車臣部隊在俄烏戰爭期間因屢拍攝造假影片，被譏為「抖音軍」（TikTok Force），卡德羅夫也被冠上「抖音戰神」等封號。

    俄國普廷日前接見卡德羅夫的長子阿赫馬特．卡德羅夫（左）據稱這是20年來首次由卡德羅夫之外的人代表車臣共和國晉見普廷。（圖擷取自推特）

    俄國普廷日前接見卡德羅夫的長子阿赫馬特．卡德羅夫（左）據稱這是20年來首次由卡德羅夫之外的人代表車臣共和國晉見普廷。（圖擷取自推特）

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