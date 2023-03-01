普廷親自簽署法案 俄羅斯正式暫停參與裁減核武條約

俄羅斯總統普廷（見圖）普廷簽署後並公布一項法案，宣布正式暫停裁減核武條約。（法新社）

2023/03/01 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭已逾1年，俄羅斯總統普廷日前發表國情咨文演說宣布將暫停參與「新戰略武器裁減條約」（New START），此番言論引起美國國務卿布林肯譴責為「非常不幸且不負責任」的作法，對此外媒指出，普廷近日簽署後並公布一項法案，宣布該國正式暫停裁減核武條約。

綜合外媒報導，依據《俄羅斯聯邦國際條約法》規定，在國家須採取緊急行動的情況下，總統有權暫停執行被聯邦法律確認為強制性的國際條約，並通知聯邦委員會和下議院提交相關法案。

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普廷在上月22日國情咨文演講宣布暫停參與New START後，依據《俄羅斯聯邦國際條約法》所賦予其權利，已簽署中止參與「新戰略武器裁減條約」，並在當地時間28日對外公布法案內容，依法自法案公布起立即生效。

俄羅斯外交部於上月底一度表示，普廷決定暫停裁減條約是「可撤銷的」，為此華盛頓必須表現出政治意願，為全面緩解緊張局勢展現真誠的努力，更稱「我方相信對於加強國際安全和戰略穩定的貢獻而言，這項條約仍具有很大潛力。」然而克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）28日改變態度地說，在華盛頓聽取莫斯科的意見之前，俄羅斯不會恢復與美國針對裁減核武條約進行談判。

據悉，美國與俄羅斯於2010年簽訂的新戰略武器裁減條約，是雙邊僅存最後一項有效力的軍控條約，但近年來這項條約已逐漸瓦解，推測因西方盟軍為首的美國持續軍援烏克蘭抗俄，導致俄羅斯拒絕與美方展開談判。

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