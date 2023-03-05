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    夏威夷度蜜月出海遭丟包 新婚夫婦海泳1小時上岸求償1.5億

    美國一對夫婦度蜜月時被丟包於海上，全力游向拉奈島岸邊才獲救。（彭博）

    美國一對夫婦度蜜月時被丟包於海上，全力游向拉奈島岸邊才獲救。（彭博）

    2023/03/05 14:45

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一對夫婦日前向夏威夷某浮潛公司提告求償500萬美元（約新台幣1.52億元），他們控訴，原本該是快樂蜜月之旅，他們卻在浮潛時被工作人員「丟包、遺忘」而上演求生記，海泳1小時才抵達岸邊，還在沙灘畫上「SOS」求救訊號。

    綜合外媒報導，伊麗莎白（Elizabeth Webster）與先生亞歷山大（Alexander Burckle）在訴狀還原「被丟包」事件，他們說，2021年9月兩人前往夏威夷度蜜月，約早上10點參加浮潛團，連同他們在內共計44人一同出海。

    他們說，約在10點50分抵達首個浮潛點，船長只說約莫停留1小時沒有給明確時間，當他們11點50分準備返回搭船時，海況突然變差、「船也不見了」，兩人拚命狂游也找不到船隻，還在大浪中載浮載沉，這時才意識到「被丟包了」，只能全力游向拉奈島（Lanai）岸邊。

    兩人約在下午1點上岸，他們已經脫水且幾乎沒體力了，太太伊麗莎白還在沙灘畫上「SOS、求救」等，最後是小島上居民發現他們並提供水、手機幫忙，他們靠打電話才聯繫上該浮潛團。

    兩人律師賈里德（Jared Washkowitz）表示，該浮潛公司曾3度確認旅客數，很晚的時候才發現少了2個人，夫妻倆要不是年輕有體力、運動能力好，很有可能早就被淹死了。

    根據《NBC》 報導，該浮潛公司為Sail Maui，他們尚無任何回應。

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