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    國際知名建築師維諾利辭世 享壽78歲

    烏拉圭裔美籍建築師維諾利辭世，享壽78歲。（法新社）

    烏拉圭裔美籍建築師維諾利辭世，享壽78歲。（法新社）

    2023/03/04 17:32

    〔中央社〕烏拉圭裔美籍建築師維諾利（Rafael Vinoly）在世界各地設計的地標性建築享譽國際，他的家人今天宣布維諾利已與世長辭，享壽78歲。

    法新社報導，維諾利的兒子羅曼（Roman）在家族企業拉費爾．維諾利建築事務所（Rafael Vinoly Architects）官網宣布維諾利昨天過世的消息。

    羅曼在聲明中表示：「他是個有遠見的人，所有受到他的傑作感動的人將會懷念他。」

    維諾利在世界各地留下600多個建築作品，包括辦公大樓和住宅大廈、飯店、音樂廳、體育館和機場，當中不乏爭議作品。他最著名的作品之一是英國倫敦的「對講機大樓」（Walkie Talkie），幾乎是卡通風格的摩天大樓，頂部比底部較為寬廣。

    英國曼徹斯特城足球俱樂部也在推特上致哀，維諾利為這支球隊設計名為曼城足球學院（City Football Academy）的訓練基地。

    維諾利有部分作品招致批評。例如位於紐約曼哈頓名為「公園大道432號」（432 Park Avenue）的同址85層摩天樓住宅，其中一些千萬富翁房客說大樓不僅會振動，還會發出敲打聲和吱吱作響的的聲音。

    2013年，倫敦芬喬奇街20號（20 Fenchurch Street）的「對講機大樓」引起人們關注，因為外牆玻璃帷幕如同一面巨大的反光鏡，反射陽光照射停在附近路旁一輛捷豹（Jaguar），導致側翼後視鏡和捷豹廠徽在內的一些部件融化了。

    維諾利最著名的作品之一是英國倫敦的「對講機大樓」（圖右），充滿卡通風格。（彭博）

    維諾利最著名的作品之一是英國倫敦的「對講機大樓」（圖右），充滿卡通風格。（彭博）

    維諾利所設計的紐約曼哈頓「公園大道432號」摩天樓住宅，也招致不少住戶的批評。（法新社）

    維諾利所設計的紐約曼哈頓「公園大道432號」摩天樓住宅，也招致不少住戶的批評。（法新社）

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