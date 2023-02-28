扯！實習醫插管沒人看 10分鐘病患吐血慘死

英國一名實習醫生誤將管子插入病患的食道，導致病人吐血死亡，示意圖。（法新社）

2023/02/28 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女子因癲癇發作被送往醫院，醫生評估後判定她需要做一次電腦斷層掃描，因此請來了麻醉小組為病患進行插管全身麻醉。然而，操作插管動作的實習醫師卻在沒有人照看的狀況下，將管子意外插進患者的食道，其他醫生在一系列的不謹慎的判斷中，錯過了挽回的機會。最終該名女子在10分鐘後吐血身亡。

根據鏡報指出，32歲的柯雷爾（Emma Currell）患有腎病症候群，一日在洗腎的過程中意外併發癲癇，緊急送往特福德綜合醫院（Watford General Hospital）治療。當時醫生判定她必須在麻醉的情況下，進行一次電腦斷層掃描，因此請來麻醉小組支援。

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這時，麻醉科實習醫師賽亦德（Sabu Syed）接到了插管任務，完成後她請了前輩穆克吉（Prasun Mukherjee）幫她檢查，然而前輩當時手頭有其他工作，賽亦德只能試著自己檢查。這時柯雷爾的舌頭開始腫脹，而一同在場的技師希利（Nicholas Healey）說，機器偵測不到二氧化碳，但也沒有任何跡象表示異常。

出於擔心，他還是請來了其他醫生檢查，幾個醫生過來幫柯雷爾做前胸聽診，並確認了位置無誤。然而10分鐘後，患者突然開始吐血，賽亦德連忙用抽吸器將血液抽走，這時醫療團隊看到了柯雷爾的血壓不斷降低，最終心臟驟停，搶救無效死亡。

經過法醫鑑定，證實是實習醫師將原本該插在氣管的管子，誤插入食道，導致舌頭嚴重腫脹，連帶影響後續醫療團隊檢查時，沒能仔細查看口腔內部情況，才沒有及時發現插管問題。而主要負責此次手術的穆克吉表示，當時正值新冠肺炎爆發期間，沒有多餘人力可以協助。

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