為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    扯！實習醫插管沒人看 10分鐘病患吐血慘死

    英國一名實習醫生誤將管子插入病患的食道，導致病人吐血死亡，示意圖。（法新社）

    英國一名實習醫生誤將管子插入病患的食道，導致病人吐血死亡，示意圖。（法新社）

    2023/02/28 17:19

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女子因癲癇發作被送往醫院，醫生評估後判定她需要做一次電腦斷層掃描，因此請來了麻醉小組為病患進行插管全身麻醉。然而，操作插管動作的實習醫師卻在沒有人照看的狀況下，將管子意外插進患者的食道，其他醫生在一系列的不謹慎的判斷中，錯過了挽回的機會。最終該名女子在10分鐘後吐血身亡。

    根據鏡報指出，32歲的柯雷爾（Emma Currell）患有腎病症候群，一日在洗腎的過程中意外併發癲癇，緊急送往特福德綜合醫院（Watford General Hospital）治療。當時醫生判定她必須在麻醉的情況下，進行一次電腦斷層掃描，因此請來麻醉小組支援。

    這時，麻醉科實習醫師賽亦德（Sabu Syed）接到了插管任務，完成後她請了前輩穆克吉（Prasun Mukherjee）幫她檢查，然而前輩當時手頭有其他工作，賽亦德只能試著自己檢查。這時柯雷爾的舌頭開始腫脹，而一同在場的技師希利（Nicholas Healey）說，機器偵測不到二氧化碳，但也沒有任何跡象表示異常。

    出於擔心，他還是請來了其他醫生檢查，幾個醫生過來幫柯雷爾做前胸聽診，並確認了位置無誤。然而10分鐘後，患者突然開始吐血，賽亦德連忙用抽吸器將血液抽走，這時醫療團隊看到了柯雷爾的血壓不斷降低，最終心臟驟停，搶救無效死亡。

    經過法醫鑑定，證實是實習醫師將原本該插在氣管的管子，誤插入食道，導致舌頭嚴重腫脹，連帶影響後續醫療團隊檢查時，沒能仔細查看口腔內部情況，才沒有及時發現插管問題。而主要負責此次手術的穆克吉表示，當時正值新冠肺炎爆發期間，沒有多餘人力可以協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    聖馬醫院電腦斷層結合AI智慧 揪出早期肺癌
    2023/02/28 10:54

    聖馬醫院電腦斷層結合AI智慧 揪出早期肺癌
    護理師挺38週孕肚 竟遭病患家屬狠推引發宮縮
    2023/02/24 11:40

    護理師挺38週孕肚 竟遭病患家屬狠推引發宮縮

    張家瑋激裸超震撼 零贅肉靠「噴二下」
    逾60歲罹疝氣 當心併發主動脈瘤
    2023/02/22 05:30

    逾60歲罹疝氣 當心併發主動脈瘤
    悚！從遺體取下醫療植入物重複使用 羅馬尼亞醫師被捕
    2023/02/19 10:26

    悚！從遺體取下醫療植入物重複使用 羅馬尼亞醫師被捕
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播