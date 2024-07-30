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南韓國家情報院：金正恩之女正進行接班人培訓

南韓情報機構研判，北韓最高領袖金正恩（右）的女兒金主愛（左），正在接受「接班人」培訓。（歐新社檔案照）

南韓情報機構研判，北韓最高領袖金正恩（右）的女兒金主愛（左），正在接受「接班人」培訓。（歐新社檔案照）

2024/07/30 00:26

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓國家情報院（國情院）29日表示，北韓國務委員會委員長金正恩的女兒金主愛（譯音，或金朱愛），正在接受「接班人」培訓，其繼承者地位在很大程度上獲得鞏固。

韓聯社報導，國情院當天在國會情報委員會全會上，報告包括前述內容的北韓動向。國情院指稱，北韓暗示金主愛是當前最有力的接班人，並對其進行相關培訓。但考量到民眾反應，正適度調整有關金主愛的宣傳力度和頻率，同步實施非公開活動。

國情院指出，從北韓對金主愛的稱呼及其公開活動情況等研判，金主愛正在接受接班人培訓。國情院分析，金主愛參加的活動中，有60％以上為陪同金正恩參加軍事活動，一小部分為經濟活動。

國情院認為，從北韓以尊稱接班人和領導的「嚮導」（hyangdo）頭銜來指稱金主愛來看，金主愛的接班人地位在很大程度上獲得鞏固。不過，其他兄弟姐妹仍有可能成為接班人，金主愛的接班人地位尚未確立，不排除接班人選出現變化的可能性。

北韓官方媒體是在2022年首次向全世界介紹金主愛，當時她陪同金正恩視察洲際彈道飛彈試射作業。此後，她與金正恩多次出現在官方活動中，包括軍演、參觀兵工廠、參觀養雞場及閱兵。

今年3月，金正恩前往視察軍事演習及出席農場啟用典禮，金主愛也同行，當時官方媒體以最高領袖的專用詞彙「偉大嚮導」來指稱金主愛，暗示她是金正恩的潛在繼承者。首爾北韓大學院大學教授梁茂進（譯音）指出，這是北韓官媒首次將金主愛升格至領袖位階。

至於金正恩的健康狀況，國情院掌握的情報顯示，金正恩從30歲出頭開始出現高血壓、糖尿病等症狀，如今可能是因為壓力較大，而且嗜好煙酒，體重已高達140公斤，身體質量指數（BMI）嚴重超標，達到45左右，為重度肥胖，屬於心臟疾病高危險群。

南韓國家情報院認為，北韓最高領袖金正恩（右二）的女兒金主愛（左二），很有可能成為接班人。左一為金正恩之妻李雪主。（法新社檔案照）

南韓國家情報院認為，北韓最高領袖金正恩（右二）的女兒金主愛（左二），很有可能成為接班人。左一為金正恩之妻李雪主。（法新社檔案照）

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