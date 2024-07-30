為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

大膽？中國博主發起投票「誰關心中國百姓？」 結果讓人傻了！

近日有中國博主在網上發起投票，詢問中國政府和美國政府「誰關心中國老百姓的幸福生活？」投票結果讓牆外網友跌破眼鏡。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

近日有中國博主在網上發起投票，詢問中國政府和美國政府「誰關心中國老百姓的幸福生活？」投票結果讓牆外網友跌破眼鏡。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2024/07/30 00:36

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年經濟崩盤，言論、集會等自由也受到嚴重打壓，不少民眾是敢怒不敢言。近日有中國博主在網上發起投票，詢問中國政府和美國政府「誰關心中國老百姓的幸福生活？」，在小粉紅眼裡看似「只有一個標準答案」的選項，投票結果出來卻讓牆外網友跌破眼鏡！

旅義華僑作家李穎在X平台上分享一張投票截圖，表示本月24日有中國博主在推薦引擎「今日頭條」上發起投票，「送分題來了，誰關心中國老百姓的幸福生活？」選項分別為中國政府和美國政府。

博主似乎以為大家都會投中國政府，但從截圖可以看到，雖然投票時間還沒結束，但已有2587人參與投票，投美國政府的高達2340人，投中國政府的僅251人。雖然該活動還未截止，但疑似投票狀況「太難看」，該活動已被下架。

牆外網友紛紛表示，「這一結果直戳共產黨的痛處，自詡為人民服務的共產黨政府，卻在民眾心中失去了信任和支持」、「唯恐中國百姓生活幸福的全世界大概只有中國政府，這大概是事實，領袖說你們一幸福容易懶惰容易鬧事」、「中國政府最關心非洲國家們了，自家人任他去苦」、「粉紅要檢舉惡意發起投票了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
想和中國修復關係？ 立陶宛總統再提「台灣代表處改名」挨轟
2024/05/08 14:52

想和中國修復關係？ 立陶宛總統再提「台灣代表處改名」挨轟
中國課本僅用7行字帶過武漢肺炎疫情 網諷︰還是TM的偉大成就呢！
2023/09/16 15:16

中國課本僅用7行字帶過武漢肺炎疫情 網諷︰還是TM的偉大成就呢！

期交所推出 微型臺指期貨與小型ETF期貨
中共要求留美菁英忠黨 協助大外宣
2024/07/04 05:30

中共要求留美菁英忠黨 協助大外宣
美司法部揭TikTok演算法 助中介選
2024/07/28 05:30

美司法部揭TikTok演算法 助中介選

大清新站 近湖口車站 雙商圈優勢
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播