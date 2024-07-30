大膽？中國博主發起投票「誰關心中國百姓？」 結果讓人傻了！

近日有中國博主在網上發起投票，詢問中國政府和美國政府「誰關心中國老百姓的幸福生活？」投票結果讓牆外網友跌破眼鏡。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2024/07/30 00:36

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年經濟崩盤，言論、集會等自由也受到嚴重打壓，不少民眾是敢怒不敢言。近日有中國博主在網上發起投票，詢問中國政府和美國政府「誰關心中國老百姓的幸福生活？」，在小粉紅眼裡看似「只有一個標準答案」的選項，投票結果出來卻讓牆外網友跌破眼鏡！

旅義華僑作家李穎在X平台上分享一張投票截圖，表示本月24日有中國博主在推薦引擎「今日頭條」上發起投票，「送分題來了，誰關心中國老百姓的幸福生活？」選項分別為中國政府和美國政府。

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博主似乎以為大家都會投中國政府，但從截圖可以看到，雖然投票時間還沒結束，但已有2587人參與投票，投美國政府的高達2340人，投中國政府的僅251人。雖然該活動還未截止，但疑似投票狀況「太難看」，該活動已被下架。

牆外網友紛紛表示，「這一結果直戳共產黨的痛處，自詡為人民服務的共產黨政府，卻在民眾心中失去了信任和支持」、「唯恐中國百姓生活幸福的全世界大概只有中國政府，這大概是事實，領袖說你們一幸福容易懶惰容易鬧事」、「中國政府最關心非洲國家們了，自家人任他去苦」、「粉紅要檢舉惡意發起投票了！」

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