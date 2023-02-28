美海軍部長建議修改移民法規及簽證 對抗中國造船奴工

美國海軍部長戴杜羅22日表示，中國海軍相較美國具有顯著優勢，包括艦隊規模更大、靠奴工而有更強的造艦產能。圖為中共海軍飛彈驅逐艦「濟南號」（美聯社檔案照）

2023/02/28 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）21日表示，中國海軍相較美國具有顯著優勢，包括艦隊規模更大、靠奴工而有更強的造艦產能。中國尋求將力量投射至各大洋。

戴杜羅坦言，中國海軍和美國海軍相比具有明顯優勢，包括艦隊規模更大、造船能力更強，原因在於中國試圖跨洋投射力量的強大動機；而中國船艦產量不僅贏在造船廠數量，投入大量「奴工」造艦的人數優勢，才是勝出關鍵，不像美國在取得勞動力上有法規限制和經濟考量。

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根據美軍半官方網站「UNSI News」 報導，戴杜羅上週在國防工業協會遠征戰爭會議上對與會者說：「我們需要做更多改變，才能在我們的造船廠獲得我們需要的工人。」戴杜羅說，美國需要更多的藍領工人。他說，擁有這些技能的新移民可以填補這一空白，並提到了有關委內瑞拉人的移民政策的變化。

國土安全部在去年10月中旬已進行政策改變，其中包括擴大和加快移民程序。要求包括由雇主準備支付財務費用，通過多項安全測試和疫苗接種證明。政府可能會將委內瑞拉的政策擴大到來自其他國家的移民。

在遠征戰爭的會議上，海軍海上系統副司令比爾加利尼斯（Bill Galinis）讚揚了紐西蘭的潛艇計劃，以吸引和留住更多的男性和女性從事技術行業。

加利尼斯補充，已有1400人接受了造船行業的培訓，朴茨茅斯的海軍造船廠和巴斯造船廠也將獲益。海軍陸戰隊系統司令部負責人大衛沃爾什將軍（ David Walsh）同意其他人的觀點，「我們的藍領勞動力是我們的首要任務。」但他補充說，隨著退休人員的到來，海軍陸戰隊還擔心更新其技術、工程和承包勞動力。

但智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）印太防衛政策專家赫辛格（Blake Herzinger）說，「中國有龐大人力資源，在這種對於國安如此重要的高科技領域使用奴工，實在不合理」。

赫辛格更說，堂堂海軍部長提出這種說法，顯示美國真的把注意力放錯地方，才導致美國戰力下降，「不幸的是，這種狀況很普遍，海軍高層寧願責備中國造船能力，無論那是真實的產能或他們自己的想像，也不願反省美國過去20年來沒能為自家海軍好好規劃、設計和打造船艦」。

2021年中國海軍的水面艦為2艘航艦、1艘巡洋艦、32艘驅逐艦、49艘巡防艦、37艘巡邏艦、86艘飛彈近岸巡邏艇；水下艦隊則為46艘柴電潛艦、6艘核動力攻擊潛艦、4艘彈道飛彈核潛艦。從2012到2022年，中國海軍艦艇從141艘增加至263艘。

美國海軍部長戴杜羅日表示，美國需要更多的藍領工人，才能在我們的造船廠獲得我們需要的工人。（圖片取自DVID）

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