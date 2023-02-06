俄烏戰爭後 美伯克級驅逐艦首次現身黑海博斯普魯斯海峽

圖為美國「勃克級」（Arleigh Burke class）飛彈驅逐艦驅逐艦「尼采號（DDG-94）」在伊斯坦堡附近海岸錨泊。（圖片擷取自推特@USNavyEurope）

2023/02/06 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍第6艦隊3日在推文中證實，伯克級驅逐艦「尼采號（DDG-94）」將按計劃停泊於格爾居克海軍基地，並於附近海岸下錨。

去年2月28日土耳其因俄烏戰爭爆發，依據黑海海峽公約宣布關閉通往黑海的博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽（Dardanelles Strait），限制非黑海國家軍艦進入黑海。這是自俄烏戰爭爆發1年來，美國軍艦最靠近黑海的一次。

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第6艦隊新聞稿表示，尼采號此次是交流性質的港口訪問，艦長將與土耳其軍方會面。官員強調「土耳其是一個非常有價值的北約盟友」，似乎有意緩和近日對土耳其的禁令警告的味道。

根據「UNSI NEWS」報導，在港口訪問期間，「尼采號」所屬的喬治·H·W·布希第2航母打擊群高層也將與希臘高層進行會晤，加強美國與北約國家關係。

伯克級飛彈驅逐艦是繼堤康德羅加級巡洋艦後，世界第二款配備神盾武器系統（Aegis Weapon System）Mk7的船艦。神盾武器系統是全世界第一種全數位化的艦載戰鬥系統，是美國海軍第一種具備決策輔助功能的系統，也是史上第一種利用電腦將艦上所有作戰次系統（包括雷達、聲納、電子戰、武器系統等等）連結在一起運作的整體化艦載戰鬥系統，其整合程度為史上空前，大幅增加了系統運作效率，並減少接戰時的系統反應時間。

在以往一般印象中，神盾系統只是一個防空作戰系統，但實際上，艦上所有的作戰裝備包括對付空中、水面與水下的所有感測器與武裝都由神盾系統全權整合控制，是一個完整而全面的艦載戰鬥系統，可對付空中目標、水面艦艇、水下潛艦等在現代海戰中一切可能出現的威脅。

在這些威脅中，最主要的就是由敵機、敵艦或敵方潛射來的掠海反艦飛彈，或者來自於潛艦的威脅。其中，掠海反艦飛彈極低的終端彈道使其雷達跡訊隱藏在海浪的雜訊裡，再加上某些飛彈具備的複雜欺敵路徑，使得偵測與攔截的難度大幅增加。

而美國在冷戰時期的主要對手蘇聯為了制衡美國的航艦戰鬥群，大力發展各種威力強大、速度快的反艦飛彈，其海空力量更擁有同時從空中、水面、水下不同平台在同時間以不同軸向朝目標投射大量反艦飛彈的驚人飽和攻擊能力，在冷戰期間成為美國航艦戰鬥群最頭痛的問題。因此，神盾系統最強調的部分就是對大量空中目標的偵測、管制與同時接戰多目標等能力，以應付蘇聯海空力量對美國航艦發動的強大飽和攻擊，所以其防空能力才會特別被凸顯。

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