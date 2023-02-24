奴工取之不盡 中造艦能力超美

中國海軍飛彈驅逐艦「濟南號」去年十二月在東海和俄羅斯海軍舉行聯合演習。（美聯社檔案照）

2023/02/24 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國海軍部長戴杜羅廿一日坦言，中國海軍和美國海軍相比具有明顯優勢，包括艦隊規模更大、造船能力更強，原因在於中國試圖跨洋投射力量的強大動機；而中國船艦產量不僅贏在造船廠數量，投入大量「奴工」造艦的人數優勢，才是勝出關鍵，不像美國在取得勞動力上有法規限制和經濟考量。

戴杜羅在華府的全國記者俱樂部演說時指出，中國海軍未來幾年部署艦艇數，可能由目前三四○艘增加到四百艘。同一時間，美國艦隊只有不到三百艘船；即使美國海軍目標在二○四五年以前擁有三五○艘有人船艦，依舊遠低於中方預測規模；何況達到前述目標前，美國艦隊規模將隨舊船退役而縮小。

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美造船人力素質 佔有優勢

但戴杜羅認為，美國人力素質佔優勢，美國的造船廠更好，美國海軍更現代化，且美國訓練軍人思考，而中國只會訓練軍人作戰，「使我們比中國人所能提供的任何東西具有先天優勢」；中國能做美國辦不到的事，因為「他們是共產主義國家，沒有得以遵循的規則」，「他們使用奴工造船，這不是我們應該的做事方式」。

據媒體報導，中國共有六大兩小造船廠為海軍造艦，但戴杜羅指出，中國有十三個造船廠，且「一個造船廠的產能，比我們所有造船廠的總和還多。這構成真正的威脅。」至於美國，根據美國國防中心專家薩德勒去年十月報告，有七家造船廠為美國海軍和海岸防衛隊生產大型船艦。

美海軍總噸位超過中國兩倍

不過，「外交家」雜誌網站曾刊文指出，中國海軍艦隊裡噸位較小的巡防艦、巡邏艦，通常不會歸類為「大型水面作戰艦」，美國海軍的總噸位超過中國兩倍。美國國會研究處去年十一月的報告也指出，美國海軍已採取措施縮小與中國的差距，包括派出更多艦隊前往太平洋，並在太平洋地區使用更新、戰力更強的艦艇。

美國企業研究所印太國防政策專家赫辛格則認為，中國有大量可用人力，在攸關國安的高科技領域使用「奴工」並不合理；美國過去廿年未能為自身海軍構思概念、設計和建造船舶，卻將問題怪罪中國。

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