香港明起全面解除口罩令 室內外、搭大眾交通工具免戴

香港特首李家超今忽然宣布，從明日（3月1日）起全面解除口罩令，包括室內、戶外以及搭乘大眾交通工具皆不需配戴口罩。（路透）

2023/02/28 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，全球各國相繼鬆綁室內和室外口罩政策，香港成為全球最後1個在公共區域仍強制戴口罩的地區，對此香港特首李家超今忽然宣布，從明日（3月1日）起全面解除口罩令，包括室內、戶外以及搭乘大眾交通工具皆不需配戴口罩。

綜合港媒報導，在各方壓力和期待下，香港特首李家超今出席行政會議前忽然宣布，從明日起全面撤銷口罩令，包括室內、戶外及搭乘大眾交通工具強制配戴口罩的要求，不過醫院及院舍等場所等，相關負責人可以使用「行政指令」要求職員或訪客配戴口罩，以保護重點人群。

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李家超說明，當局取消口罩令基於以下數點考慮，首先數據顯示疫情已受控，也未出現大反彈的跡象，第2點是現在已建立廣泛及全面防疫屏障，亦無重點人群集體染疫爆發，包括醫院、院舍及學校等場所，第3點為武肺病毒株沒有變壞，第4點是冬季流感及呼吸道感染的高峰期已接近尾聲，風險可控，因此現在為適當時機取消口罩令。

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