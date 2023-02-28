為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    香港明起全面解除口罩令 室內外、搭大眾交通工具免戴

    香港特首李家超今忽然宣布，從明日（3月1日）起全面解除口罩令，包括室內、戶外以及搭乘大眾交通工具皆不需配戴口罩。（路透）

    香港特首李家超今忽然宣布，從明日（3月1日）起全面解除口罩令，包括室內、戶外以及搭乘大眾交通工具皆不需配戴口罩。（路透）

    2023/02/28 11:30

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，全球各國相繼鬆綁室內和室外口罩政策，香港成為全球最後1個在公共區域仍強制戴口罩的地區，對此香港特首李家超今忽然宣布，從明日（3月1日）起全面解除口罩令，包括室內、戶外以及搭乘大眾交通工具皆不需配戴口罩。

    綜合港媒報導，在各方壓力和期待下，香港特首李家超今出席行政會議前忽然宣布，從明日起全面撤銷口罩令，包括室內、戶外及搭乘大眾交通工具強制配戴口罩的要求，不過醫院及院舍等場所等，相關負責人可以使用「行政指令」要求職員或訪客配戴口罩，以保護重點人群。

    李家超說明，當局取消口罩令基於以下數點考慮，首先數據顯示疫情已受控，也未出現大反彈的跡象，第2點是現在已建立廣泛及全面防疫屏障，亦無重點人群集體染疫爆發，包括醫院、院舍及學校等場所，第3點為武肺病毒株沒有變壞，第4點是冬季流感及呼吸道感染的高峰期已接近尾聲，風險可控，因此現在為適當時機取消口罩令。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    室內口罩解封首日 桃園寺廟、百貨多數民眾仍戴著
    2023/02/20 21:20

    室內口罩解封首日 桃園寺廟、百貨多數民眾仍戴著
    不能脫！室內口罩令鬆綁 搭機場捷運仍需配戴
    2023/02/20 20:29

    不能脫！室內口罩令鬆綁 搭機場捷運仍需配戴

    張家瑋激裸超震撼 零贅肉靠「噴二下」
    指揮中心成員都摘口罩了！ 王必勝：預估暫時沒有大流行
    2023/02/20 15:53

    指揮中心成員都摘口罩了！ 王必勝：預估暫時沒有大流行
    口罩令鬆綁進北捷不戴最高罰1.5萬 王必勝：勸導為主惡意才開罰
    2023/02/20 15:01

    口罩令鬆綁進北捷不戴最高罰1.5萬 王必勝：勸導為主惡意才開罰
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播