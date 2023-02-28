因性別法案槓上 佛州立法終結「迪士尼企業王國」

佛州迪士尼樂園的自治權遭州政府收回。（法新社）

2023/02/28 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕佛羅里達州政府去年因性別教育政策，與州內的金雞母迪士尼樂園撕破臉，進而通過法案奪回50年前給予迪士尼的高度自治權。法案在當地時間週一由佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）簽署完成，強調「企業王國終於走向終結。」

根據《路透》報導，奧蘭多迪士尼世界度假區坐落於「蘆葦溪改良區」（Reedy Creek Improvement District），這是由佛州與華特迪士尼公司在1967年達成協議所設立，賦予迪士尼在該區治理特權，可自行收稅、建設道路、供應水電和設置各種安全、行政機構等。

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然而，佛州去年通過共和黨主導的一項法案，禁止低年級學生在課堂中討論有關性取向與性別認同的話題，正式名稱為《家長教育權利法》（Parental Rights in Education），俗稱「別談同性戀」法（Don't Say Gay）。迪士尼原先對法案不做表態，但在受到員工反對該法的壓力下改變立場，承諾會推動廢除、對抗全美類似的法案。

佛州議會對迪士尼的態度相當不滿，在本月通過法案後由迪尚特簽署。該法賦予州政府派員對迪士尼管理區域內的消防、公共設施、廢棄物收集和道路維護等傳統市政業務的監督權力。

迪尚特表示，「從政策的角度來看，迪士尼的情況基本上是站不住腳的。因為你怎麼能給一個主題公園自己的政府，然後對其他主題樂園差別待遇？我們認為這不是一個好的政策。」

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