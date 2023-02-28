超勵志！11歲會說話、18歲才識字 他成劍橋史上最年輕非裔教授

18歲才學會識字的阿代，即將成為英國劍橋大學史上「最年輕非裔教授」。（圖翻攝自推特）

2023/02/28 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕37歲的社會學家阿代（Jason Arday）即將成為英國劍橋大學史上「最年輕非裔教授」，近日他受訪時分享了自己激勵人心的成長歷程，原來他3歲被診斷出自閉症類群障礙（ASD）及發展遲緩，直到11歲才會說話，18歲才識字，不過在親友的鼓勵支持下成為學者，成功實現人生目標。

根據《BBC》報導，阿代住在倫敦南部的克拉珀姆（Clapham），3月6日將到劍橋大學任教，他3歲被診斷出ASD及發展遲緩，童年大部分時間都在語言治療師陪伴下度過，11歲學會說話以前只能靠手語溝通。阿代一度被認為可能終生都得在輔助照護機構，可是他依舊努力學習，儘管無法正常說話，仍熱衷思考，並勇於質疑眼前一切事物。

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阿代說，母親在他成長歷程中扮演重要角色，時常鼓勵他，幫助他建立自信、培養他日常生活技能，也時常分享各類音樂，希望此舉有助於語言能力，這意外激發阿代對流行文化的興趣，探究流行文化對社會結構影響也成為阿代部份研究的重點。

阿代通過自學獲得體育、紡織2張中等教育普通證書及BTEC高等文憑，之後進入倫敦薩里大學（University Of Surrey）修習體育教育和教育研究。22歲那年，阿代萌生攻讀研究所的想法，於是向當時的大學導師桑德里（Sandro Sandri）請教，「桑德里跟我說他覺得我做得到，可以去挑戰這個世界並獲得勝利。現在回想起來，那是我第一次真正相信我自己，於是我下定決心，更加用功學習。」

讀研究所期間，阿代在超市半工半讀，先後於利物浦約翰摩爾斯大學（Liverpool John Moores University）和布魯內爾大學（Brunel University London）取得2個碩士學位及1個教育學博士學位。35歲時，阿代成為蘇格蘭格拉斯哥大學（University of Glasgow）教育社會學教授，當時也是英國最年輕的教授之一。

據悉，阿代兒時在母親臥室牆上寫下一系列人生目標，其中一項便是「在牛津或劍橋工作」。當他接到劍橋的錄取電話時，阿代說，他當下興奮到尖叫，「即便是像我這樣樂觀的人，也不可能認為這種事會如願發生，一切都太瘋狂了！希望透過我的經驗，能夠激發更多弱勢群體，一切皆有可能，也許我沒有天賦，但我知道迫切想要完成某件事，就必須加倍努力。」

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