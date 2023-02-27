土耳其又震！規模5.6極淺地震 已知逾20屋垮1死69傷

土耳其南部地區週一（27日）發生芮氏規模5.6地震，導致一些已受損的建築物倒塌，造成至少1人死亡、69人受傷。（法新社）

2023/02/27 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其百年大震3週後，南部地區週一（27日）又發生芮氏規模5.6地震，土國災害與應變管理署（AFAD）表示，這場地震導致一些已受損的建築物倒塌，已知至少造成1死69傷。

AFAD網站數據顯示，當地時間中午12時4分（台灣時間傍晚5時4分）發生規模5.6地震，震央位於馬拉蒂亞省（Malatya）的城鎮耶希爾尤爾特（Yesilyurt），震源深度僅6.15公里。

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《美聯社》報導，AFAD署長塞翟（Yunus Sezer）表示，地震造成20多棟建築物倒塌。耶希爾尤爾特鎮長奇納（Mehmet Cinar）告訴HaberTurk電視台，有一對父女進入受損建築物收拾財物，地震後被困在這棟4層樓建築物的廢墟下。據HaberTurk指出，在馬拉蒂亞省其他地方，救難隊正在其他建築物廢墟下進行搜救。

2月6日規模7.8強震襲擊土耳其南部和敘利亞北部部分地區，土國有11個省份受影響，包括馬拉蒂亞省。這場強震造成2國超過4.8萬人喪生，土國有17.3萬棟建築物倒塌或嚴重損壞。

AFAD敦促民眾不要進入受損的建築物，指出強烈的餘震持續構成風險。自2月6日以來，受百年大震影響的地區已發生近1萬次餘震。

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