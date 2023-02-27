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    中國書記要求插隊優先起飛「級別不夠」遭拒 網諷：等升官再耍特權

    抖音和微博近日流傳一則影片，書記搭乘的飛機請塔台協助插隊提前起飛，卻以級別不夠遭拒。圖為北京首都機場的飛機，與本新聞無關。（彭博）

    抖音和微博近日流傳一則影片，書記搭乘的飛機請塔台協助插隊提前起飛，卻以級別不夠遭拒。圖為北京首都機場的飛機，與本新聞無關。（彭博）

    2023/02/27 15:17

    〔即時新聞／綜合報導〕抖音近日流傳一則影片，影片內容顯示一位來自中國貴陽的書記想要插隊提前起飛，卻遭塔台以「級別不夠」拒絕；影片曝光後，許多網友在留言區回應「等升官了再插吧」、「笑死」、「特權，（中共）不天天說平等嗎」。

    這則影片近日在微博和抖音平台上流傳，可從影片看到該書記搭乘飛機上的機組人員和塔台通話，因機上的VIP要求插隊提前起飛，塔台向機組查核機上VIP身份，機組人員在回話中提及書記應是來自貴陽；未料塔台回覆，無法插隊起飛的原因是官職「級別不夠」。

    影片曝光後，引起網友熱議，紛紛在影片底下留言「原來真有特權這種東西存在」、「什麼貪官的特權」、「笑死」、「打臉」。但也有網友指出，如果在北京首都機場，只有正部級官員才享有插隊特權，比如市委書記。

    @user8808498302317

    The secretary of the municipal party committee wants to jump in line to take off,...市委书记乘坐的飞机想要插队起飞，塔台核实身份后，说——需要“中部级以上”（才能插队），市委书记级别不够……

    ♬ 原聲 - 酒餓共噬

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