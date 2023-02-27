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    ChatGPT也能編織娃娃? 社群實測翻車「獨角鯨」變外星人

    聊天機器人ChatGPT被要求編織「獨角鯨」的鉤針娃娃，成果卻是四不像。（圖擷取自Stuart Walker推特）

    聊天機器人ChatGPT被要求編織「獨角鯨」的鉤針娃娃，成果卻是四不像。（圖擷取自Stuart Walker推特）

    2023/02/27 15:40

    〔即時新聞／綜合報導〕人工智慧（AI）正夯，聊天機器人ChatGPT引發創作者擔憂，外媒報導，鉤針娃娃達人伍爾納（Alexandra Woolner）日前實測意外找到ChatGPT「創作極限」，他要求ChatGPT編織一個「獨角鯨」鉤針娃娃，成品竟四不像、宛如外星人，實測影片廣受好評，有網友回應，「有些東西AI就是無法仿造」。

    根據《衛報》報導，伍爾納上月實測ChatGPT，他在社交媒體發布影片顯示，他在ChatGPT輸入「獨角鯨」的鉤針步驟，ChatGPT仿造勾針專業術語進行編碼（coding），但最後成果卻是一隻有著超大眼睛魚類，頭部頂著一顆巨大白色圓球，跟「獨角鯨」完全不像。

    伍爾納影片觀看率已接近90萬，她笑說，ChatGPT成果可以說非常準確，同時也非常非常錯誤。

    另一名鉤針娃娃達人莉莉（Lily Lanario）也玩起ChatGPT編織，她表示，鉤針編織已有近百年歷史，因高度自由且無法預測的縫線特性，至今無法被機器取代，她曾用ChatGPT編織貓、鴨子和皮卡丘，有時成功有時不太準確，這時候可透過重新輸入ChatGPT指令來「修補」。

    社群媒體也可見許多時測影片，許多人依據ChatGPT給的鉤針教學步驟編織，成果都四不像，很多網友回應，「以此為證AI不該用於藝術創作」、「有些東西AI就是無法仿造」。

    加州大學伯克利分校長期網絡安全中心的人工智能安全計劃主任紐曼（ Jessica Newman）解說，鉤針圖案對於人工智慧來說特別難，因為鉤針圖案概念為數學，而ChatGPT則是語言類的人工智慧模型，並不擅長數學。事實上大部分人工智慧並不理解數字與文字真正內涵意義，只是很單純預測接下來發生什麼。

    有網友也實測聊天機器人ChatGPT皮卡丘鉤針步驟，成果同樣翻車。（圖擷取自網路）

    有網友也實測聊天機器人ChatGPT皮卡丘鉤針步驟，成果同樣翻車。（圖擷取自網路）

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