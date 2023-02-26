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    軍武新知》史上最輕最快！ Milanion NTGS推出次世代迫擊砲系統

    Alakran 'S'通用迫擊砲系統僅以車身作為後座力支撐，並可僅靠車尾系統進行迫擊砲自動架設與回收。（圖片擷取自Milanion NTGS）

    Alakran 'S'通用迫擊砲系統僅以車身作為後座力支撐，並可僅靠車尾系統進行迫擊砲自動架設與回收。（圖片擷取自Milanion NTGS）

    2023/02/26 17:13

    〔即時新聞／綜合報導〕Milanion NTGS開發了世界上最輕、功能最全的機動迫擊砲系統，該系統在2023阿布達比防衛展上首次亮相。

    根據軍聞網站「Defence Blog」報導，此次參展的新型機動迫擊砲系統被稱為「Alakran 'S'」，它僅由一個迫擊砲底座、一具與車體連接的液壓桿相連，組成一套81公厘的迫擊砲系統，參展的車體為Polaris RZR沙丘越野車，這意味著僅靠車體就可吸收迫擊砲的後座力。

    Milanion NTGS的新聞稿表示，Alkaran 'S'是射擊和快速行動的理想選擇，它可以在不到2分鐘的時間內發射8發砲彈並脫離戰鬥位置。此外，機電引擎提供自動、快速和準確的瞄準。Alakran 'S'配備了自己的火控系統（FCS），多台迫擊砲可組成精準區域射擊和交互射擊。

    從演示來看，Alakran 'S'通用迫擊砲系統可改造各型車輛並裝備於車尾，平時由液壓桿收納於車體內，戰鬥時則透過液壓方式下降至地面，過程僅需35秒。同時，此系統已在烏克蘭、西班牙、瑞典、法國與美國等地進行實彈測試與各型車輛的改裝。

    Alakran 'S'通用迫擊砲系統可改裝於各型車輛後方，並已在烏克蘭等地完成車輛改裝與射擊測試。（圖片擷取自Milanion NTGS）

    Alakran 'S'通用迫擊砲系統可改裝於各型車輛後方，並已在烏克蘭等地完成車輛改裝與射擊測試。（圖片擷取自Milanion NTGS）

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