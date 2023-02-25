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    軍武新知》無人車大軍時代 Milrem Robotics推出多版本無人戰鬥車

    Milrem Robotics推出的Type-X無人戰車（RCV），該系列車輛可搭配各型火力，最重型火力可搭載50公厘機砲。（圖片擷取自Milrem Robotics）

    Milrem Robotics推出的Type-X無人戰車（RCV），該系列車輛可搭配各型火力，最重型火力可搭載50公厘機砲。（圖片擷取自Milrem Robotics）

    2023/02/25 13:29

    〔即時新聞／綜合報導〕自從無人機在戰場應用頻繁後，無人載具、智慧AI等題材逐漸熱門。雖然無人載具例如無人車，早在反恐戰爭就逐漸被應用。然而，Milrem Robotics這次在2023阿布達比防衛展上推出各種衍伸型無人戰鬥車，並採通用底盤，猶如波士頓動力的機器狗，可廣泛應用各種場景，未來或許將可見到由各式無人載具組成的軍隊。

    軍聞網站「MilitaryLeak」報導，Robotics的主要產品Type-X無人戰車，可以搶佔危險的位置，並提供與傳統步兵戰車相當的火力和戰術使用。Type-X的操作員使用Vegvisir光學鏡頭與地形雷達、電子偵測，並擁有一個360度虛擬現實座艙，可在任何條件下實現近距離和中距離視覺和目標打擊能力。除了30公厘機砲外，Type-X 還配備了Halcon的Hunter 2S遊蕩彈藥發射器。

    另外，還有兩款履帶式模組化步兵系統（THeMIS）戰鬥無人車（UGV），其中一款搭載裝備40公厘榴彈發射器及12.7公厘機槍的遙控武器站，可與步兵協同作戰並提供掩護；另一款則搭載5.56公厘機槍，並有地面監視雷達、聲學槍聲感測器及煙霧發射器，可進行戰術偵察及部分火力支援。

    目前Milrem Robotics的產品已有8個北約國家、共16國採用並服役，提供士兵伴隨運輸、火力支援等任務，並可減少人力成本。

    Milrem Robotics於2023阿布達比防衛展展出的多款通用無人載具衍伸型。（圖片擷取自Milrem Robotics）

    Milrem Robotics於2023阿布達比防衛展展出的多款通用無人載具衍伸型。（圖片擷取自Milrem Robotics）

    Milrem Robotics已推出多種衍伸型態，可進行一般及傷兵運輸、反坦克、發射無人機、監視及排雷。（圖片擷取自Milrem Robotics）

    Milrem Robotics已推出多種衍伸型態，可進行一般及傷兵運輸、反坦克、發射無人機、監視及排雷。（圖片擷取自Milrem Robotics）

    Milrem Robotics產品已有8個北約國家、共16國採用並服役。（圖片擷取自Milrem Robotics）

    Milrem Robotics產品已有8個北約國家、共16國採用並服役。（圖片擷取自Milrem Robotics）

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