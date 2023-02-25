俄軍從冰箱、微波爐拆晶片 美納入對俄出口管制

烏克蘭從繳獲的俄軍裝備中，發現俄羅斯將拆掉的冰箱晶片裝在軍事設施上，美國政府宣布最新制裁，限制家電用品對俄國出口。（示意圖，歐新社）

2023/02/25 21:20

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府24日宣布最新一輪對俄羅斯制裁措施，包含限制一些家電用品對俄國的出口，原因是這些家電用品中的晶片等電子元件，被俄軍用來當作軍事裝備的整修、更換品。

政治新聞網站《政客（Politico）》和《彭博》24日報導，拜登政府24日公布的俄國制裁項目，訂出新規範，從廚房電氣用品到汽車零件等一些產品，需要取得特別許可才能出口到俄羅斯，不過這類的出口申請大多數都被打回票。此舉意在阻止各國和企業向俄羅斯出口可被改用於軍事用途的產品和技術，切斷莫斯科取得在基本電子產品所用的低階晶片能力。

請繼續往下閱讀...

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）24日接受《彭博電視》訪問指出，「為了確保俄羅斯無法把這些製造廠轉為生產武器，我們將加強鎖定雙重用途貨品」，他舉例，俄羅斯為了取得半導體，已經轉向進口冰箱、微波爐等產品，把當中的半導體轉用於軍事。

美國在烏俄戰爭爆發之初，與36國共同協調對俄實施出口管制，防止莫斯科取得可用於戰爭的先進晶片和軟體。然而，俄國持續透過非傳統方式供應軍備需求，挑戰美國為首的出口限制界線。

拜登政府24日的新制裁措施，還包括針對持續提供俄羅斯軍需的伊朗，擴大出口管制，並將86個實體列入貿易黑名單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法