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    蔡天鳳母親「五姐」抖音見女兒生前溫馨畫面 網友不捨悼念

    蔡天鳳母親「五姐」」抖音帳號曝光，可看到許多蔡天鳳生前的畫面，如今天人永隔，令人鼻酸。（圖擷自抖音）

    蔡天鳳母親「五姐」」抖音帳號曝光，可看到許多蔡天鳳生前的畫面，如今天人永隔，令人鼻酸。（圖擷自抖音）

    2023/02/25 21:04

    〔即時新聞／綜合報導〕28歲香港時尚名媛、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi）遭前夫一家合謀殺害，慘遭肢解分屍，而香港警方25日表示，蔡天鳳的子女目前由蔡天鳳母親「五姐」照顧，隨著「五姐」抖音帳號曝光，可看到許多蔡天鳳生前的畫面，如今天人永隔，令人鼻酸。

    綜合媒體報導，「五姐」為中國海南文昌人，在中國從商，讓蔡天鳳從小就在富裕環境中成長，是大家的「大寶貝」，「五姐」抖音內也經常出現女兒的影像，像是她去法國時裝週，還有與朋友們搭船出遊等，當然也有蔡天鳳與現任丈夫跟4名子女合照，1家人除了去迪士尼玩，耶誕節也會團聚慶祝。

    此外，「五姐」不時在抖音內稱讚蔡天鳳「善良優秀」，既是好女兒更是好閨蜜，也希望女兒永遠幸福，也不吝惜讚揚女兒2位親家為人寬容大度，感謝他們待蔡天鳳如待自己親生女兒般寵愛。

    分屍消息一出，許多網友湧入「五姐」抖音留言，希望「五姐」可以節哀，「真的太殘忍了，阿姨節哀」、「剛看到新聞真不敢相信是真的」、「現任老公比前夫好幾百倍，前夫好心狠」、「這麼乖的寶貝，壞人你怎能下手呢？」。

    「五姐」抖音內經常出現女兒的影像，像蔡天鳳與現任丈夫跟4名子女合照，耶誕節也會團聚慶祝。（圖擷自抖音）

    「五姐」抖音內經常出現女兒的影像，像蔡天鳳與現任丈夫跟4名子女合照，耶誕節也會團聚慶祝。（圖擷自抖音）

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