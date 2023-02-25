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    香港名媛蔡天鳳遭分屍！兩鍋「人體煲湯」送驗 前公婆等3人落網

    香港時裝界名媛蔡天鳳遭殺害。（圖取自IG）

    香港時裝界名媛蔡天鳳遭殺害。（圖取自IG）

    2023/02/25 08:28

    〔即時新聞／綜合報導〕香港時裝界名媛蔡天鳳（Abby Choi）21日失蹤，昨（24日）警方在大埔龍尾村一村屋單位內發現她遭殺害，遺體被肢解甚至烹煮，駭人聽聞。警方已將其前夫的父母及胞兄等3人拘捕，正追緝鄺姓前夫下落。警方透露，涉案地點內部精心佈局，擺放切肉機、電鋸等工具，懷疑早有預謀。警方也找到兩大鍋混有人體組織的煲湯，內有大量碎肉，已送化驗。

    《星島日報》報導，案發後香港警方持續搜證，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，週二接獲失蹤報案後開始調查，陸續將蔡天鳳前夫的父母及胞兄拘捕，3人年齡介於31至65歲，目前正追緝蔡天鳳前夫下落。

    警方透露，事發地點從數星期前才開始租用，且似乎經過精細布置，外牆窗戶掛上帆布，屋內只有桌子和梳化裝台等幾件簡陋家具，房間連床也沒有。現場還擺放削肉機、電鋸、長雨衣、面罩和手套等工具，並發現兩鍋混有人體組織的煲湯，目前鑑識人員已送化驗。

    警方也說，在冰箱中發現人體殘肢，但沒有發現死者的頭、手等，懷疑部分殘肢已被丟棄，仍在調查該處是否為命案第一現場。

    報導提到，蔡天鳳與前夫育有一子一女，離婚後改嫁他人，但與前夫一直保持聯絡，離婚後仍繼續金援前夫一家，也聘請前夫的胞兄為私人司機。警方懷疑有人疑覬覦蔡天鳳逾億元家產而謀財害命，正追查前夫下落，以釐清真相。

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