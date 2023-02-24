英國蔬果荒、物價漲 官員籲多工作賺錢挨批

倫敦一家Tesco超市23日貼出蔬果限購令。（歐新社）

2023/02/24 00:27

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不止蛋荒！進口蔬菜大缺貨 英國超市祭限購令

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國因氣候、能源價格上漲影響進口和本地栽種蔬果供應量，超市祭出限購令因應蔬果荒，不過，環境、糧食暨鄉村事務大臣柯菲（Therese Coffey）卻要民眾這時多買季節性的蔬果，還說受糧食價格上漲所苦的人，可以考慮增加工作時數。

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柯菲23日在國會質詢中，針對這陣子英國蕃茄、青椒、小黃瓜等蔬菜水果大缺貨，建議民眾可以吃蕪菁（turnip），「現在很多人會吃蕪菁，而非想著需要．．．萵苣和蕃茄」，意指每年這個季節英國可買到的根莖類蔬菜。柯菲還說，一些蔬菜、水果的廣泛缺貨，或許會再持續多達4週。

被問到物價上漲對經濟困難家庭造成的困難，柯菲說，政府注意到通貨膨脹，「在此刻確實很困難」，並列舉出政府實施中的支持方案。不過，這名大臣也說，人們提高收入的最好方法，若是失業的就是找工作投入職場，或者「可能多工作幾個小時」、「提高技能」，取得更高薪資的工作。

工黨議員馬斯凱爾（Rachael Maskell）對柯菲這番談話表示，「令人震驚」。她說，她所在選區的食物銀行都空了，不得不「省著吃」。

英國多家連鎖超市因蔬果缺貨限制每人購買數量後，自由民主黨要求政府，就蔬果荒問題召開因應緊急狀況的「眼鏡蛇會議」（Cobra meeting）商討因應對策。

英國環境、糧食暨鄉村事務大臣柯菲。（法新社檔案照）

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