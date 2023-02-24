曾帶領以巴歷史性和談 巴勒斯坦前總理柯瑞辭世

巴勒斯坦前總理柯瑞（右）與阿拉法特 （左） 。（法新社檔案照）

2023/02/24 00:49

〔中央社〕巴勒斯坦前總理柯瑞（Ahmed Qorei）辭世，享壽85歲。他曾帶頭與以色列談判達成奧斯陸協議（Oslo Accords），並在依據協議成立的巴勒斯坦自治政府中擔任過總理。

《法新社》報導，巴勒斯坦執政黨法塔（Fatah）宣布柯瑞逝世的消息後，總統阿巴斯（Mahmud Abbas）向他致敬，稱他是爭取巴勒斯坦建國的不屈不撓「鬥士」。

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柯瑞在家鄉以化名阿布阿拉（Abu Alaa）較為人所知。他多次帶頭代表巴勒斯坦解放組織與以色列祕密談判，促成1993年9月時任巴解組織領袖阿拉法特（Yasser Arafat）與以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）在白宮的歷史性握手，柯瑞也因此享有國際聲望。

柯瑞出身銀行家，曾在巴解組織中負責經濟事務，利用自身技能強化組織財務。

柯瑞後來在初成立的巴勒斯坦自治政府中擔任過不同部會首長，1996年巴勒斯坦立法機構「立法委員會」（Legislative Council）舉行首次選舉後，他當選議長，直到2003年卸任，接替下台的阿巴斯出任總理。

2004年11月阿拉法特辭世後，柯瑞擔任臨時總統，直到阿巴斯2005年1月順利當選總統。但此時巴勒斯坦第2次「大起義」（intifada）已經延燒5年，柯瑞曾效力達成的以巴和平協議越來越不受巴勒斯坦人歡迎。

到了2006年，執政黨法塔在議會選舉大敗，由伊斯蘭激進團體哈瑪斯（Hamas）取得壓倒性勝利；同年3月，哈瑪斯提名的哈尼雅（Ismail Haniyeh）從柯瑞手中接下總理一職。

以巴在2007至2008年重啟談判，此時阿巴斯向柯瑞求助，由他再度出馬帶領協商工作。然而，在雙方互控破壞承諾，及以色列不斷在約旦河西岸（West Bank）擴大屯墾區之下，談判觸礁。

阿巴斯於是換下柯瑞，由艾拉卡特（Saeb Erakat）接手。但直到艾拉卡特2020年底過世前，他帶領的數回合談判都沒有結果。

鑒於以色列在約旦河西岸擴大屯墾區的規模，柯瑞晚年對於「兩國方案」（two-state solution）的可行性日益絕望，轉為支持「雙重國家方案」（bi-national solution）的單一國家。

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