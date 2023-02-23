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    接力拜登、梅洛尼！西班牙剛宣布援烏豹式戰車 總理也現身基輔

    西班牙總理桑傑士（右）23日造訪基輔，與前來迎接的烏克蘭官員握手寒暄。（法新社）

    西班牙總理桑傑士（右）23日造訪基輔，與前來迎接的烏克蘭官員握手寒暄。（法新社）

    2023/02/23 20:22

    〔即時新聞／綜合報導〕繼美國總統拜登（Joe Biden）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在烏俄戰爭將屆滿1周年之際親訪烏克蘭後，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天（23日）也造訪基輔，向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）傳達堅定挺烏立場。

    根據《路透》 報導，桑傑士去年4月21日就曾訪問烏克蘭，在俄羅斯入侵滿1年（24日）的前一天再次親赴基輔。桑傑士在台灣時間下午2點半左右透過推特分享在基輔下火車的影片，可以看到他與前來迎接他的烏克蘭外交部副部長、烏克蘭駐西班牙大使、西班牙駐烏克蘭大使等官員一一握手寒暄

    西班牙總理辦公室透露，桑傑士今天稍晚將與澤倫斯基會晤，當面傳達西班牙力挺烏克蘭捍衛民主、自由、主權的立場。桑傑士也在推特寫下：「這場戰爭爆發1年後，我又回到了基輔。我們將支持烏克蘭及其人民，直到歐洲恢復和平。」

    在桑傑士訪烏的前一天（22日），西班牙國防部長羅夫萊斯（Margarita Robles）才宣布他們將提供6輛德製豹式（Leopard）戰車，支援烏克蘭對抗俄羅斯。

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