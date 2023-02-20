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    烏俄戰爭近一年 拜登將訪波蘭傳先抵達基輔

    美國總統拜登將造訪波蘭，外界關注他是否會無預警出現在基輔。（美聯社）

    美國總統拜登將造訪波蘭，外界關注他是否會無預警出現在基輔。（美聯社）

    2023/02/20 17:57

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭將滿一年，美國總統拜登將於美東時間20日至22日造訪烏克蘭鄰國波蘭。今有消息傳出，拜登似乎有意趁訪問波蘭首都華沙前先行走訪烏國首都基輔，網上還流傳原本在烏國邊境的美國安全部隊和空軍出現在基輔。

    綜合《路透》及《彭博》報導，俄羅斯對烏克蘭的軍事入侵行動，將於本月24日屆滿一年。值此之際，拜登宣布訪問波蘭，引發外界關注他是否會出現在烏克蘭，畢竟他是少數還未親抵基輔的民主陣營領導人。去年5月8日，美國第一夫人吉兒（Jill Biden）在未事先宣布的情況下前往烏克蘭，當時就有不少人期待拜登也能親自現身烏國給予支持。

    本週一，網上流傳一段長17秒的影片，可以看到空蕩蕩的路上有交警的身影，接著出現數輛黑色廂型車駛過，網傳消息稱這疑似是保護美國總統的車隊，原本在烏國邊境的美國安全部隊和空軍出現在基輔，引發討論。目前相關消息尚未獲任何一方證實。

    針對拜登訪波蘭一事，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）表示，他將與拜登共商增加駐波蘭美軍的可能性，以應對俄羅斯的威脅。

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