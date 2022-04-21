影片曝光！ 與西班牙總理訪問基輔 丹麥總理承諾提供更多軍援

丹麥總理佛瑞德里克森（左1）與西班牙總理桑切斯（右1），在烏克蘭副總理史蒂芬尼希娜（中）的陪同下前去視察博羅江卡鎮。（歐新社）

2022/04/21 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕以行動表達力挺烏克蘭！西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今（21日）抵達烏克蘭首都基輔，將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面；2人在烏克蘭副總理史蒂芬尼希娜（Olha Stefanishyna）的陪同下，一同視察遭俄軍嚴重破壞的基輔西北部博羅江卡鎮（Borodyanka）。

綜合外媒報導，桑切斯在台灣時間下午3點04分於推特PO出一段影片，自稱剛到基輔，並強調「烏克蘭有西班牙的支持、團結和承諾」，影片中可見桑切斯與丹麥總理佛瑞德里克森，以及烏克蘭副總理史蒂芬尼希娜。

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西班牙政府發聲明指出：「總理桑切斯剛剛抵達基輔，他將在那會見烏克蘭總統澤倫斯基，丹麥總理佛瑞德里克森也與他同行。會後3位領導人將一起會見媒體。」丹麥總理辦公室也發聲明指出，3位領袖的會談主題圍繞在向烏克蘭人民提供進一步支持，以及起訴俄羅斯「戰爭罪行與侵犯人權行為」。

桑切斯與佛瑞德里克森在史蒂芬尼希娜的陪同下，一同前往遭俄軍嚴重破壞的博羅江卡鎮，佛瑞德里克森途中還向當地一名居民握手致意。桑切斯也在推特PO出一行人視察博羅江卡鎮的影片，隨處可見遭轟炸過的焦黑建築物，他也表示，「在博羅江卡鎮街頭看到普廷發動戰爭的暴行」，更強調「我們不會讓烏克蘭人獨自一個人面對」。

佛瑞德里克森事後也向媒體透露，丹麥已向烏克蘭承諾會提供更多武器，但未說明相關細節。

Conmovido al comprobar en las calles de Borodyanka el horror y las atrocidades de la guerra de Putin.



No dejaremos solo al pueblo ucraniano. pic.twitter.com/OfEIa9oOTC — Pedro Sánchez （@sanchezcastejon） April 21, 2022

丹麥總理佛瑞德里克森（右1）與西班牙總理桑切斯（左1）雙雙前往基輔表達力挺烏克蘭。圖中為烏克蘭副總理史蒂芬尼希娜。（法新社）

丹麥總理佛瑞德里克森向當地一名居民握手致意。（路透）

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