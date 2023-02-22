台海軍情》解放軍殲-7今年全退役 美專家：恐改為無人機攻台

美國專家認為，退役後的殲-7很可能會被改裝為無人機用於攻台行動中。圖為2009年，中國解放軍2架殲-7戰機進行飛行表演。（美聯社）

2023/02/22 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍空軍殲-7系列戰機可能將在今年全數退役，有美國專家認為，退役後仍能飛行的殲-7很可能會被改裝為無人機，並用於未來的攻台行動中。

中國官媒《環球時報》曾在1月引述《央視》報導，解放軍空軍不少單位都已換裝新型國產戰機，殲-7系列戰機則從2018年起開始就逐步退役。解放軍大校兼軍事評論員杜文龍表示，根據戰機換裝速度來看，殲-7很可能在今年就會全數退役。報導稱，退役的殲-7可以用於訓練和測試，或者可以改裝成無人機在現代戰爭中發揮新作用。

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美媒《商業內幕》（Business Insider）21日指出，美國專家也有同看法，米契爾航太研究所（Mitchell Institute for Aerospace Studies）表示，中國可能正在將殲-7和其他老式飛機改裝成無人航空戰鬥載具（UCAV）。

米契爾航太研究所研究員萊斯（Daniel Rice）則指出，將傳統有人機改造為無人機的優勢包含相對較低的成本、掛載的武器量不變，與有效降低人員傷亡的風險。

萊斯也認為，改裝後的殲-7無人機可能用於解放軍攻台首波攻勢中，用來消耗或是摧毀台灣的防空系統。他也提到，用一架60年前技術的骨董戰機來摧毀或消耗昂貴的防空系統飛彈相當具戲劇性。

2021年解放軍就曾派出4架次殲-7戰機進入我國防空識別區（ADIZ）西南空域，但我國空軍表示，這4架殲-7仍是有人駕駛版本。

解放軍殲-7系列戰機可能在今年全數退役，有美國專家認為殲-7很可能會被改裝為無人機用於攻台行動中。（圖擷取自維基百科）

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