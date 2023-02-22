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    航艦福建號將服役 中國海軍卻陷飛行員不足窘境

    近日美國海軍媒體報導，中國解放軍海軍正面臨飛行員和教練機不足的窘境。圖為解放軍海軍殲-15戰機。（路透）

    近日美國海軍媒體報導，中國解放軍海軍正面臨飛行員和教練機不足的窘境。圖為解放軍海軍殲-15戰機。（路透）

    2023/02/22 20:14

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍海軍第三艘航艦「福建號」即將服役，然而解放軍海軍空有裝備，合適的飛行員和教練機卻陷入不足的窘境。

    美國海軍媒體《美國海軍學會新聞網》（USNI News）21日報導，20日解放軍海軍發布「2023年度海军选拔飞行学员简章」（2023年度海軍選拔飛行學員簡章），文中稱自2023年起，解放軍海軍將開始向各地普通高中應屆畢業生選拔艦載機飛行學員。

    招募對象包含科學、技術或工程專業領域的未滿24歲單身應屆畢業生，且不限男性。其中也強調報名者必須忠於中國共產黨，政治個人和家族歷史清白，沒有犯罪記錄或紀律處分記錄。

    報導提到，由於解放軍海軍第三艘航艦「福建號」即將服役，且未來可能仍有新航艦服役，解放軍正急於擴增海軍飛行員數量，解放軍海軍航空大學已開始招收年滿16歲的學員進行培訓。但即使降低招募年齡和不限制性別，海軍飛行員仍處於短缺狀態。

    除了飛行員不足，解放軍海軍也缺少適合的教練機用來訓練飛行員。中國軍事雜誌《軍械工業科技》去年曾報導，解放軍海軍現役的「殲-15」戰機雙座教練版數量不足，迫使新進飛行員只能單獨訓練，缺少教官即時給予訓練經驗和反饋。

    而解放軍專門用於訓練飛行員的「殲教-9」高級教練機重量比殲-15輕，速度更慢，無法讓飛行員體會殲-15的實際操控感受。

    解放軍海軍不僅面臨飛行員不足，官兵訓練也傳出問題。去年中國軍媒《中國軍網》旗下「解放軍報」就曾報導，部分艦隊因新型艦艇不斷列裝，老型艦艇陸續退役，產生「裝備等人才」問題，使關鍵艦艇成員訓練難以系統組織。

    中國解放軍海軍發布的招募簡章中強調，招募對象不限男性，但須忠於中國共產黨、政治個人和家族歷史清白等政治條件。（圖擷取自人民海軍微信）

    中國解放軍海軍發布的招募簡章中強調，招募對象不限男性，但須忠於中國共產黨、政治個人和家族歷史清白等政治條件。（圖擷取自人民海軍微信）

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