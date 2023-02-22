為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓生育率再探底 人口自然減少12萬創新高

    受低生育率、高死亡率影響，南韓人口已經連3年自然減少，2022年人口自然減少12萬，減幅創新高。（路透）

    受低生育率、高死亡率影響，南韓人口已經連3年自然減少，2022年人口自然減少12萬，減幅創新高。（路透）

    2023/02/22 16:25

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓人口持續下降，今（22日）公布最新數據顯示，2022年新生兒跌破25萬，出生人口僅24.9萬，總和生育率（TFR，女性人均生育數）為0.78，打破去年0.81的紀錄創下歷史新低，人口已經連3年自然減少，人口自然減少12萬，減幅創新高。

    綜合媒體報導，韓國統計廳今發布的初步人口統計數據，2022年全年出生人口24.9萬人，死亡人口37.28萬人，總人口自然減少12.38萬人，去年人口自然增長率（每1000人中自然增加）為-2.4‰，不但人口連續3年出現自然減少，2022年減幅還創下歷史之最。

    儘管南韓政府為了提高生育率在數十年來投入280兆韓元（約新台幣6.55兆），但仍無法扭轉生育率持續下降狀況，去年南韓總和生育率（TFR，女性人均生育數）為0.78，打破去年0.81的紀錄創下歷史新低，其中首爾總和生育率全國最低僅0.59。

    除出生人口屢創新低外，受高齡化現象加劇、疫情等因素影響，南韓死亡人口從2021年的31.77萬人增至37.28萬人，連續3年刷新最高記錄。

    韓國統計廳此前推算，南韓人口將從2038年起每年自然減少20萬多人，隨著減幅逐年擴大，總人口到2045年恐減至5000萬人以下。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    韓央行：將考慮進一步升息
    2023/02/21 14:53

    韓央行：將考慮進一步升息
    南韓高中補習費每月上看13萬 年輕夫妻嚇到不敢生
    2019/04/03 17:38

    南韓高中補習費每月上看13萬 年輕夫妻嚇到不敢生

    升息避風港！朱岳中：特別股享息利雙收
    全球224國生育率 台灣倒數第3
    2017/12/03 23:04

    全球224國生育率 台灣倒數第3
    研究：南韓生育率低迷 恐於2750年滅絕
    2014/08/26 09:35

    研究：南韓生育率低迷 恐於2750年滅絕

    聯邦線上貸款 幫你資金週轉輕鬆貸
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播