南韓生育率再探底 人口自然減少12萬創新高

受低生育率、高死亡率影響，南韓人口已經連3年自然減少，2022年人口自然減少12萬，減幅創新高。（路透）

2023/02/22 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕南韓人口持續下降，今（22日）公布最新數據顯示，2022年新生兒跌破25萬，出生人口僅24.9萬，總和生育率（TFR，女性人均生育數）為0.78，打破去年0.81的紀錄創下歷史新低，人口已經連3年自然減少，人口自然減少12萬，減幅創新高。

綜合媒體報導，韓國統計廳今發布的初步人口統計數據，2022年全年出生人口24.9萬人，死亡人口37.28萬人，總人口自然減少12.38萬人，去年人口自然增長率（每1000人中自然增加）為-2.4‰，不但人口連續3年出現自然減少，2022年減幅還創下歷史之最。

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儘管南韓政府為了提高生育率在數十年來投入280兆韓元（約新台幣6.55兆），但仍無法扭轉生育率持續下降狀況，去年南韓總和生育率（TFR，女性人均生育數）為0.78，打破去年0.81的紀錄創下歷史新低，其中首爾總和生育率全國最低僅0.59。

除出生人口屢創新低外，受高齡化現象加劇、疫情等因素影響，南韓死亡人口從2021年的31.77萬人增至37.28萬人，連續3年刷新最高記錄。

韓國統計廳此前推算，南韓人口將從2038年起每年自然減少20萬多人，隨著減幅逐年擴大，總人口到2045年恐減至5000萬人以下。

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