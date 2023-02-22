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    軍情動態》畫面曝光！ 美U-2偵察機伴飛中國間諜氣球蒐集情報

    美國空軍U-2S偵察機，被揭露「伴飛」中國間諜氣球，藉此蒐集相關情報。（圖片截自twitter）

    美國空軍U-2S偵察機，被揭露「伴飛」中國間諜氣球，藉此蒐集相關情報。（圖片截自twitter）

    2023/02/22 13:09

    〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球頻侵入美國領空，引發中美兩國外交風波。近日，美國空軍外號「蛟龍夫人（Dragon Lady）」的U-2S偵察機，被揭露曾「伴飛」中國高空氣球，藉此蒐集相關情報。

    根據《The War Zone》本月21日報導，中國間諜氣球在南卡羅來納州（South Carolina）外海被擊落前，至少有2架U-2S偵察機持續監控其航向、蒐集相關情資。

    資深航空記者博考克（Chris Pocock）在個人網站《Dragon Lady Today》中，發布了U-2S伴飛氣球的影像，畫面由駕駛艙對外拍攝，並可見U-2S的機身倒影清楚顯示在白色的氣球上。

    早前美國官員表示，中國氣球的飛行高度維持在6萬至7萬英尺（約1萬8288公尺至2萬1336公尺），而美國現役的偵察機就數據而論，僅有U-2S有能力在相同高度下長時間飛行，並仍保持機動性，凸顯了美軍動用該機型的主要原因。

    博考克也進一步質疑，認為氣球上的倒影啟人疑竇。博考克推測，美軍或許動用不只一架偵察機，且另一架極有可能是雙座的TU-2S教練機。由於TU-2S教練機的後艙明顯較前艙位置更高，博考克分析TU-2S飛行員在接近中國氣球時，將更容易透過手持裝置進行拍攝。

    此外，博考克發布的照片中，包括氣球本身的外觀，以及吊掛在氣球下方的儀器，皆清晰呈現。美國官員表示，間諜氣球的直徑約為200英尺（約60公尺），負重能力則至少達2000磅（約910公斤）。

    有關中國間諜氣球的確切功能，美國政府迄今沒有正式對外公布。根據北美防空司令部（NORAD）、美國北方司令部（USNORTHCOM）上週發出的聯合聲明，大西洋南卡羅來納州沿岸的氣球殘骸回收工作，已於2月16日告一段落。

    美國空軍U-2S偵察機，被揭露「伴飛」中國間諜氣球，藉此蒐集相關情報。（美聯社）

    美國空軍U-2S偵察機，被揭露「伴飛」中國間諜氣球，藉此蒐集相關情報。（美聯社）

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