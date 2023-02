軍情動態》畫面曝光！ 美U-2偵察機伴飛中國間諜氣球蒐集情報

2023/02/22 13:09

〔即時新聞/綜合報導〕中國間諜氣球頻侵入美國領空,引發中美兩國外交風波。近日,美國空軍外號「蛟龍夫人(Dragon Lady)」的U-2S偵察機,被揭露曾「伴飛」中國高空氣球,藉此蒐集相關情報。

根據《The War Zone》本月21日報導,中國間諜氣球在南卡羅來納州(South Carolina)外海被擊落前,至少有2架U-2S偵察機持續監控其航向、蒐集相關情資。

資深航空記者博考克(Chris Pocock)在個人網站《Dragon Lady Today》中,發布了U-2S伴飛氣球的影像,畫面由駕駛艙對外拍攝,並可見U-2S的機身倒影清楚顯示在白色的氣球上。

早前美國官員表示,中國氣球的飛行高度維持在6萬至7萬英尺(約1萬8288公尺至2萬1336公尺),而美國現役的偵察機就數據而論,僅有U-2S有能力在相同高度下長時間飛行,並仍保持機動性,凸顯了美軍動用該機型的主要原因。

博考克也進一步質疑,認為氣球上的倒影啟人疑竇。博考克推測,美軍或許動用不只一架偵察機,且另一架極有可能是雙座的TU-2S教練機。由於TU-2S教練機的後艙明顯較前艙位置更高,博考克分析TU-2S飛行員在接近中國氣球時,將更容易透過手持裝置進行拍攝。

此外,博考克發布的照片中,包括氣球本身的外觀,以及吊掛在氣球下方的儀器,皆清晰呈現。美國官員表示,間諜氣球的直徑約為200英尺(約60公尺),負重能力則至少達2000磅(約910公斤)。

有關中國間諜氣球的確切功能,美國政府迄今沒有正式對外公布。根據北美防空司令部(NORAD)、美國北方司令部(USNORTHCOM)上週發出的聯合聲明,大西洋南卡羅來納州沿岸的氣球殘骸回收工作,已於2月16日告一段落。

