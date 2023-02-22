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    俄羅斯外流文件揭露這野心！沈榮欽：可見親中不會讓台灣更安全

    近日一份據稱是俄羅斯政府流出的文件揭露其對白俄羅斯的野心，引發外界討論。圖左為白俄羅斯總統盧卡申科，右為俄羅斯總統普廷。（歐新社）

    近日一份據稱是俄羅斯政府流出的文件揭露其對白俄羅斯的野心，引發外界討論。圖左為白俄羅斯總統盧卡申科，右為俄羅斯總統普廷。（歐新社）

    2023/02/22 00:36

    〔即時新聞／綜合報導〕近日俄羅斯政府一份外流內部文件顯示，俄羅斯計畫吞併「忠心小老弟」白俄羅斯，引發外界譁然。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，以此為鑑，親中並不會讓台灣更安全。

    由《雅虎新聞》、瑞典《Expressen》、烏克蘭《基輔獨立報》、德國《南德意志報》、波蘭《Frontstory》等媒體組成的國際新聞聯盟，近日獲得一份據稱是俄羅斯跨國合作局（Presidential Directorate for Cross-Border Cooperation）流出的文件。該單位直屬於俄羅斯總統辦公室，這份文件是該單位於2021年秋季發布，揭露了俄羅斯對鄰國白俄羅斯的野心。

    該文件顯示，俄羅斯打算在2030年之前和白俄整合成「俄羅斯與白俄羅斯聯合國家」（Union State of Russia and Belarus），「協調」兩國法律、外交和國防政策，無條件支持「以俄國利益優先的貿易和經濟合作」，確保「俄羅斯聯邦在社會政治、貿易經濟、科學教育和文化資訊領域的主導力量」。

    沈榮欽21日晚間也透過臉書分享這則消息，直言俄國想做的事實際上是抹除白俄主權，將這個930萬人口的國家變為莫斯科衛星國的地位，並進而威脅拉脫維亞、立陶宛和波蘭這3個北約和歐盟成員國。

    沈榮欽直言，自烏俄開戰以來，白俄便始終支持「老大哥」，甚至曾有傳言指白俄會直接派兵加入普廷對烏克蘭的侵略行動，但即便「小老弟」如此忠心耿耿，俄國也不打算因此就放它一馬，而是另有所圖，「希望這份文件對於國內的親中政黨、親中媒體和名嘴側翼有所啟示，無論如何忠心耿耿地唱紅中國、主張疑美論與唱衰台積電和台灣，但在習近平等獨裁者眼中，爾等也不過是狡兔死後必欲烹之的走狗罷了。」

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