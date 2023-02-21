中國智庫：2056年美國人口將超越中國

中國智庫分析，2056年美國總人口數將超越中國。圖為中國小孩，與本新聞無關。（歐新社）

2023/02/21 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕根據中國智庫發布最新報告，2056年中國總人口數將被美國反超，至2100年，人口總數約為美國三分之二。此外，報告指出，中國各地為刺激生育，祭出生育措施，但力度不夠，對出生率低迷的中國沒有多大幫助。

根據《香港01》報導，中國「育媧人口研究」智庫日前發布《中國人口預測報告2023版》，內容顯示中國總人口數到2050年降至11.7億，2100年更暴跌至4.79億，新生人口僅94萬，佔全球0.89%；屆時，中國不再是人口大國。目前中國總人口數是美國的四倍之多，但報告預估2056年將被美國反超。

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中國各省為提高出生率，紛紛祭出不同的生育政策，但報告認為鼓勵生育的力道不夠。四川於日前更改規定，未婚狀態下生育亦可辦理登記，在深圳若生第三胎，可獲得新台幣8.4萬補助，也有省市提出托育補貼、擁未滿18歲3孩可多購買一套房政策。

報告指出，若以目前鼓勵生育政策力度，中國毫無疑問將在幾十年內成為高齡化程度和人口萎縮最嚴重的國家之一。縱使實施上述鼓勵生育政策會增加不少財政支出，但中國經濟面臨內需不足、消費疲軟、產能過剩的問題，正好可以透過鼓勵生育刺激消費、提振經濟。

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