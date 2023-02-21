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    5度延宕返還期 日本上野動物園今將大貓熊「香香」歸還中國

    日本東京上野動物園原訂要在2020年將大貓熊「香香」還給中國，不過因為武漢肺疫情影響而延宕，如今疫情緩和，日方實踐承諾，在今（21）日下午自成田機場載送香香返回中國。（翻攝上野動物園官網）

    日本東京上野動物園原訂要在2020年將大貓熊「香香」還給中國，不過因為武漢肺疫情影響而延宕，如今疫情緩和，日方實踐承諾，在今（21）日下午自成田機場載送香香返回中國。（翻攝上野動物園官網）

    2023/02/21 14:20

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京上野動物園原訂要在2020年將大貓熊「香香」還給中國，不過因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響而延宕，如今疫情緩和，日方實踐承諾，在今（21）日下午自成田機場載送香香返回中國。

    根據《NHK》報導，香香今日在飼育員協助下登機，於日本時間今日下午1點前（台灣時間今日中午12時前）自成田機場由專用貨機搭載，朝中國四川省成都出發；根據上野動物園說法，香香在機場嗑著牠喜歡的竹筍與蘋果，情緒相當平靜。

    香香是一隻雌性貓熊，雙親「真真」和「力力」是東京都以「繁殖學術研究」為目的向中國借來的貓熊，其雙親在園內自然交配懷孕，在2017年產下香香，並於當年12月19日首度公開亮相，成為日本社會關注焦點，不少民眾湧入上野動物園一睹這位「動物明星」風采；香香的誕生是上野動物園園內史上首次貓熊自然產紀錄。

    依照日中雙方合約，在出借貓熊期間產下的貓熊所有權歸於中國，香香依約在年滿24個月時必須歸還中國，但受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，歸還時間5度延宕，直到2022年12月才正式敲定歸還日期。

    本月19日是香香在上野動物園內的最後展示日，有超過6萬人報名想見香香最後一面，最後由動物園抽選2600人獲得資格，報名人數是資格人數的約24倍，可見其人氣。上野動物園也為此在官網開設送別香香的專屬頁面，分享香香的成長點滴。

    送別香香的上野動物園長福田豐表示，自己看著香香長大，要把牠還給中國，感覺很寂寞，希望香香可以在許多人的祝福與感謝陪伴下一帆風順，平安抵達中國，為貓熊護育和研究做出貢獻。

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