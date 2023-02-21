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    龍角散被封「救命神藥」中國人瘋搶！日本大缺貨廠商道歉了

    日本龍角散潤喉糖被中國旅客、代購和留學生瘋狂掃貨，導致現在日本供不應求，廠商10日發布聲明致歉，消息曝光引起許多網友議論。（圖擷取自「@honoka_seikotu」推特）

    日本龍角散潤喉糖被中國旅客、代購和留學生瘋狂掃貨，導致現在日本供不應求，廠商10日發布聲明致歉，消息曝光引起許多網友議論。（圖擷取自「@honoka_seikotu」推特）

    2023/02/21 13:20

    〔即時新聞／綜合報導〕北京政權放寬嚴苛的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）動態清零政策後，中國民眾一度瘋搶退燒止痛藥，中國社群平台謠傳日本「龍角散」喉糖對治療武肺病毒有效，造成大批來自中國旅客瘋狂掃貨，導致現今龍角散大缺貨，該廠商10日為此發表聲明致歉，表示將盡最大努力恢復穩定供貨，消息曝光引起外界譁然，有網友痛批「請中國人用4000年的智慧，自已做出有效的中藥」。

    綜合外媒報導，日本老牌製藥大廠「龍角散」10日在官網發布聲明，由於部分確診民眾治療後仍有喉嚨不適症狀，加上中國疫情政策變化，導致龍角散潤喉糖和藥片的需求量在日本快速增長，因為出現爆買緣故，導致超過可生產的數量，造成全國持續性缺貨。我們對客戶和業務合作夥伴所帶來不便表達歉意，並承諾將盡最大努力恢復正常發貨。

    據悉，中國社群平台不少網友發文指出，確診產生喉嚨不適情況，吃了龍角散潤喉糖可以有效緩解不適，其中1款「薄荷草本潤喉糖」更被封為治療武肺病毒的「救命神藥」，市面上還出現假貨，才會造成中國旅客、留學生和代購在日本瘋狂掃貨。

    另外，缺貨情況讓許多日本網友發文表示不滿或困擾，由於花粉季即將到來，部分民眾有喉嚨不適症狀需吃龍角散喉糖緩解，但因被中國人瘋狂掃貨，造成四處尋找卻買不到。

    消息曝光後，引起許多網友相繼留言表達不同看法，有人說「無論去哪間便利商店都找不到龍角散潤喉糖......」、「中國人爆買真的很令人討厭」、「我爸因為喉嚨痛想買，結果到處都找不到，終於知道原因了」、「在乾燥和充滿花粉的季節，我總是購買龍角散潤喉糖吃，最近中國人爆買導致供不應求，真希望能節制一些」、「中國是中藥之鄉，明明有更好的藥，為什麼還要買龍角散？、「希望可以限購」。

    不少網友痛批「中國人真的跟蝗蟲一樣！」、「請中國人用4000年的智慧，自已做出有效的中藥」、「3年前的口罩之亂重演」、「換個想法表示中國人不相信中國製造」。

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