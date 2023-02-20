小鯨魚尾鰭鑽出 日本奄美島首拍座頭鯨分娩畫面

小座頭鯨剛出生就有約3.5米的身長。（圖片取自臉書@Katsuki Oki）

2023/02/20 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本奄美鯨豚協會會長Katsuki Oki，18日證實，首度在鹿兒島縣奄美大島外海拍到一頭座頭鯨誕生的畫面。專家表示，從冬天到早春，座頭鯨會在沖繩島以及奄美群島附近迴游，並產下小鯨魚。然而，分娩前後的影像及參考資料非常稀少，如今拍下的珍貴的影片，可以為哺乳類動物生態學帶來許多參考線索。

綜合日媒報導，鹿兒島奄美群島日前傳出令人興奮的消息。16日上午，由名瀨市出身的秀樹船長駕駛船隻，帶領奄美鯨豚協會會長Katsuki Oki等人，在笠利町明神崎觀景台東南方約2.7公里處，記錄到一頭小座頭鯨的出生。負責觀察鯨魚游動的高田理惠先生拍下的照片可以看到，鯨魚媽媽此時的生殖部位有一條小尾鰭微微露出。

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同日下午，在西南方約3.3公里處再度發現兩頭成鯨以及一頭小鯨魚。從會長的照片觀察到，母鯨的下腹部有一根細繩狀的臍帶，並伴隨少量血液，比對上午高田理惠先生的照片後，從尾鰭形狀確認是同一頭鯨魚。

小座頭鯨的身長約3.5米，身體皺皺的並呈現灰色，是新生鯨的特徵。Katsuki Oki會長表示，這可能是第一個日本拍攝到座頭鯨誕生的影片。近年來，奄美群島附近的鯨魚數量不斷增加，賞鯨活動也開始盛行，奄美鯨豚協會制定了一系列公約，例如限制一次在海面上的賞鯨船隻、賞鯨的距離等，以保護鯨魚安全撫養孩子的環境。

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