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    不只武肺疫情 中國浙江連續爆出「鸚鵡熱」病例

    中國浙江省再傳出「鸚鵡熱」病例，當局呼籲民眾別接觸病鳥，示意圖，與本新聞無關。（法新社）

    中國浙江省再傳出「鸚鵡熱」病例，當局呼籲民眾別接觸病鳥，示意圖，與本新聞無關。（法新社）

    2023/02/19 17:33

    〔即時新聞／綜合報導〕中國疾控中心18日才宣稱每日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診數約在5000人以上，浙江金華武義疾控中心近日發布，自2月以來金華市武義縣連續發生「鸚鵡熱」病例，當局已展開疫調。

    綜合中媒報導，浙江金華武義疾控中心稱，所有「鸚鵡熱」患者都已痊癒，相關單位也展開患者訊息詢問、環境標本檢測、流行病學調查等作業。當局也呼籲，民眾切勿與病鳥接觸，進口的鳥類應送檢疫。

    浙江去年9月在麗水市也通報7例「鸚鵡熱」，患者因呼吸困難送醫，其中1人死亡，此為麗水市首次報告「鸚鵡熱」病例。另外，在四川成都省2月初也有一家3口疑似因養鳥而感染「鸚鵡熱」案例。

    根據我國衛福部官網，「鸚鵡熱」是由「鸚鵡熱披衣菌」所引起的細菌性人畜共通傳染病，又稱為「飼鳥病」，鸚鵡熱披衣菌是種「絕對細胞內寄生性」細菌，廣泛分布於全世界的鳥類、哺乳動物、爬蟲類和兩棲類之中。

    中媒報導，「鸚鵡熱」一般潛伏期為7至15天，常見的症狀包括劇烈頭痛、全身肌肉疼痛，四肢和軀幹肌肉痛導致患者不能站立，背部和頸部肌肉的痙攣和僵直可誤診為腦膜炎。另外，晚期可能併發肺栓塞導致患者死亡。

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