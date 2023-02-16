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    中國不合作 世衛擱置第二階段武肺溯源調查

    世衛要求中國開放武漢病毒研究所的實驗室，以進一步釐清病毒起源，但中方不願配合。（路透檔案照）

    世衛要求中國開放武漢病毒研究所的實驗室，以進一步釐清病毒起源，但中方不願配合。（路透檔案照）

    2023/02/16 05:45

    〔國際新聞中心／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球3年，病毒源頭卻始終沒有定論，各種說法莫衷一是。然而，世界衛生組織（WHO）已「悄悄擱置」備受期待的第二階段病毒溯源調查，至少目前「停滯不前」，理由是研究團隊無法進入中國，北京當局不願意合作提供相關資料。

    權威科學期刊「自然」（Nature）14日披露，研究人員表示，他們對調查被擱置感到失望，因為瞭解冠狀病毒SARS-CoV-2如何首先感染人類，對於預防未來疫情爆發非常重要，但若無法進入中國，世衛就無法推進研究。加拿大薩斯克其萬大學（University of Saskatchewan）病毒學家拉斯穆森（Angela Rasmussen）說，「他們的手真的被綁住了」。

    2021年1月，世衛召集的一個國際專家小組，前往首次發現武肺病毒的中國湖北省武漢市。做為第一階段溯源調查的一部分，該團隊與中國研究人員一起審核有關病毒何時、以及如何出現的事證，並在該年3月發表一份報告，概述4種可能的疫情起源，最有可能的是病毒或許透過中介宿主，從蝙蝠感染人類。第一階段旨在為第二階段的深入研究奠定基礎，以確定中國和其他地方的疫情究竟如何產生。

    但2年後的今天，世衛已擱置第二階段的溯源調查。「自然」引述世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）的說法：「沒有第二階段」。

    許多研究人員對世衛的溯源計畫受挫並不意外。2020年初，時任美國總統川普政府官員聲稱，武肺病毒起源於中國實驗室，美國情報官員後來表示已對此展開調查，但中方官員始終否認有此可能性。武肺病毒是從實驗室洩露的理論並未消失，但由於沒有新的資料可以檢證這類指控，世衛要求中國開放中國科學院武漢病毒研究所的實驗室。

    不過，美國政治新聞網站「Politico」15日報導，世衛發言人表示，溯源調查並未擱置，但需要前往中國訪問並取得相關資料，才能進一步推動。世衛發言人賈撒列維克（Tarik Jašarević）說：「我們一再公開表示，病毒起源需要調查，中國必須同意專家入境並提供相關資訊，如果這種情況沒有發生，溯源計畫仍將受到阻礙。」

    權威科學期刊「自然」披露，世衛已「悄悄擱置」備受期待的第二階段武漢肺炎病毒溯源調查，理由是研究團隊無法進入中國，北京當局不願意合作提供相關資料。（擷取自自然網站）

    權威科學期刊「自然」披露，世衛已「悄悄擱置」備受期待的第二階段武漢肺炎病毒溯源調查，理由是研究團隊無法進入中國，北京當局不願意合作提供相關資料。（擷取自自然網站）

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