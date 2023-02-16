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    美國「桂冠詩人」埃雷拉 獲佛洛斯特終身成就獎肯定

    美國拉丁裔詩人賀雷拉，是今年美國詩壇重要獎項「佛洛斯特終身成就獎」得主。（美聯社資料照）

    美國拉丁裔詩人賀雷拉，是今年美國詩壇重要獎項「佛洛斯特終身成就獎」得主。（美聯社資料照）

    2023/02/16 17:34

    〔即時新聞／綜合報導〕美國詩壇重要獎項「佛洛斯特終身成就獎（Frost Medal for lifetime achievement）」得主公布，獲獎者是一生備受讚譽的美國拉丁裔詩人埃雷拉（Juan Felipe Herrera）。

    根據《NBC》報導，美國前「桂冠詩人（Poet Laureate）」得主埃雷拉，於當地時間週三（15日），獲得「佛洛斯特終身成就獎」殊榮，評審委員盛讚其作品「詩意深刻且完全原創」。

    74歲的埃雷拉以「半個世界的光明（Half the World in Light）」和「187個墨西哥人不能跨過邊境的理由（187 Reasons Mexicanos Can't Cross the Border）」等系列作品聞名於世。作為農工子弟，埃雷拉的作品極富人文關懷精神，曾於2015-2017年成為第21位美國桂冠詩人。

    美國詩歌協會週三表示：「埃雷拉的詩歌伴隨他的步履，穿過大自然，穿過政治示威現場，穿過有色人種的工人階級社區。埃雷拉作為一位敏銳的觀察者，但他從不袖手旁觀，而是積極參與其中」，協會更進一步讚揚埃雷拉的詩歌是團結的體現，「對拉丁裔、原住民和其他有色人種社區而言，尤是如此」。

    「佛洛斯特終身成就獎」以已故美國詩人佛洛斯特（Robert Frost）命名，曾獲獎者包括著名詩人史蒂文斯（Wallace Stevens）、里奇（Adrienne Rich）和奧茲（Sharon Olds）。

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