美國「桂冠詩人」埃雷拉 獲佛洛斯特終身成就獎肯定

2023/02/16

〔即時新聞/綜合報導〕美國詩壇重要獎項「佛洛斯特終身成就獎(Frost Medal for lifetime achievement)」得主公布,獲獎者是一生備受讚譽的美國拉丁裔詩人埃雷拉(Juan Felipe Herrera)。

根據《NBC》報導,美國前「桂冠詩人(Poet Laureate)」得主埃雷拉,於當地時間週三(15日),獲得「佛洛斯特終身成就獎」殊榮,評審委員盛讚其作品「詩意深刻且完全原創」。

74歲的埃雷拉以「半個世界的光明(Half the World in Light)」和「187個墨西哥人不能跨過邊境的理由(187 Reasons Mexicanos Can't Cross the Border)」等系列作品聞名於世。作為農工子弟,埃雷拉的作品極富人文關懷精神,曾於2015-2017年成為第21位美國桂冠詩人。

美國詩歌協會週三表示:「埃雷拉的詩歌伴隨他的步履,穿過大自然,穿過政治示威現場,穿過有色人種的工人階級社區。埃雷拉作為一位敏銳的觀察者,但他從不袖手旁觀,而是積極參與其中」,協會更進一步讚揚埃雷拉的詩歌是團結的體現,「對拉丁裔、原住民和其他有色人種社區而言,尤是如此」。

「佛洛斯特終身成就獎」以已故美國詩人佛洛斯特(Robert Frost)命名,曾獲獎者包括著名詩人史蒂文斯(Wallace Stevens)、里奇(Adrienne Rich)和奧茲(Sharon Olds)。

